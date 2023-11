Döbbenetes: ennyit változott Krausz Gábor külseje Tóth Gabival való megismerkedése óta

Miután fény derült az énekesnő hűtlenségére, egy emberként álltak a rajongók a sztárséf mellé, aki gyermeke anyja iránt még érzett annyi tiszteletet, hogy azóta sem teregette ki a szennyest. ezzel szemben pár napja „Átkozott nyár” címmel kiadta új dalát, illetve a szintén TV2 csatornáján futó Sztárban sztár leszek! műsorában váltott csókot fiatal szeretőjével, amelynek promoját Krausz Gábor előtt is levetítették.

A tévés sztárséf azonban most is emelt fővel vette a dolgokat, sőt mi több a legtöbb rajongója és támogatója szerint óriási változáson ment keresztül amióta szakítottak az énekesnővel. A vele készült mélyinterjúnkban elárulta, hogy a Dancing with the Stars műsora a legjobbkor jött az életében, ami nemcsak a gondolatiról terelte el a figyelmét, de elkezdett keményen edzeni és az életmódjában is változtatott. Ez pedig elképesztően meg is látszódik rajta.

Lássuk!

Galéria / 4 kép Döbbenetes: ennyit változott Krausz Gabor külseje Tóth Gabival való megismerkedése óta

