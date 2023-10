Krausz Gábor elárulta, hogyan boldogul egyedül és ki segít neki a kislánya nevelésében

A 40 éves sztárséf, Krausz Gábor élete néhány hónap alatt fenekestül felfordult, még augusztusban jelentették be val, hogy 6 év után elválnak. Nem sokkal később kiderült, az énekesnő beleszeretett egy nála 6 évvel fiatalabb táncosba, a Fricska Táncegyüttes sztárjába, Papp Máté Gáborba. Talán annyira nem meglepő, hogy ezután a séf úgy döntött, kiköltözik közös szentendrei otthonukból, amit nemrég még lelkesen, közösen újítgattak, lányukat, Hannarózát pedig magával vitte.

Így neveli kislányát Krausz Gábor, amióta egyedülálló

Krausz Gábor az utóbbi hetekben a munkába temetkezett, ám ezúttal nem a főzés tölti ki minden idejét, a csodaszép táncossal, Mikes Annával az oldalán ő is szerepel a TV2 Dancing with the Stars című táncversenyében. Ez persze komoly felkészülést igényel, kezdetben heti 3-4 alkalommal próbáltak, majd heti kétszer, minden esetben legalább 8-9 órán át. Vagyis Krausz Gábornak bizony kellett a segítség Hannaróza mellett.

„A próbák és a munka után szaladtam hozzá, de sokat köszönhetek a családnak, a rokonoknak, ők nagyon sokat segítettek a kislányom körül”

– mesélte kissé meghatottan a Story magazinnak az egyedülálló apuka - írja a 24. hu. Majd hozzátette, már most a műsor győztesének érzi magát, hiszen annyi szeretetet, támogatást, biztatást kap az emberektől és persze táncpartnerétől.

„Igen, én a győztese vagyok ennek a műsornak, és nyertem-e bármit is? Barátságot mindenképpen, és egy olyan sport iránti szenvedélyt, amiről nem gondoltam, hogy az életem része lesz, mert nagyon távol áll tőlem. (…) Nagyon visszahúzódó vagyok, én nem szeretek szerepelni. Szégyenlős vagyok, főleg emberek előtt, főleg élő adásban, viszont a másik oldalon meg, amit elvállalok, azt százszázalékosan meg akarom csinálni” - fejtegette a séf a lapnak.

Krausz Gábor a JOY legfrissebb, őszi lapszámában is mesélt az életének legújabb fejezetéről.

Sőt, videós villáminterjút is adott nekünk, amit IDE KATTINTVA tudsz megnézni. Érdemes, ugyanis több dologról is lerántotta a leplet.

