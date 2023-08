Lesd el Kim Kardashian 3 kedvenc edzés utáni smoothie receptjét!

Az albán származású tréner minden nap változatos, fehérjében gazdag, ám nagyon ízletes finomsággal készül a hírességnek az edzések után, amivel gyors és tápláló energiapótlást biztosít Kim számára. El is lestük a három kedvencünket, amit ezentúl te is könnyedén elkészíthetsz. Nincs más dolgod, mint a hozzávalókat a kedvenc fehérjeporoddal turmixold össze, ízlés szerint tehetsz bele jégkockát is a habos, krémes végeredmény érdekében.

„Nutella“ (1 adag 400 kcal) Hozzávalók: 150 ml növényi ital, vagy 1,5%-os tej, esetleg víz

1 érett banán

1 tk fahéj

30 g csokoládés fehérje

1 ek (20g) mogyoróvaj Narancs-juice (1 adag 212 kcal) Hozzávalók: 1-1,5 narancs gerezdekre szedve, hártyátlanítva (a héj belsejéről visszamaradt fehér ereket is távolítsd el)

1 banán

150 ml növényi ital, vagy 1,5%-os tej, esetleg víz

30 gr apró szemű zabpehely

Ízlés szerint menta Pina colada (1 adag 286 kcal) Hozzávalók: 25 dkg kockázott ananász (lehet konzerv is, de akkor cukormenteset válassz)

120 ml kókuszital

100 gr kókuszreszelék

1 tk vanília aroma

Pár csepp citromlé

+1 tuti tipp: egy csipet sóval bolondítsd meg őket, természetesen nem lesz ettől sós, de sokkal finomabb lesz az ízük, a só elveszi a fehérjeporok kellemetlen mellékízét, és nem utolsó sorban fontos a regeneráció szempontjából is.

