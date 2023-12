Ha beállsz a tükör elé, oldalról nézve könnyen ellenőrizheted, hogy a te nyakadon is kialakult-e a banyapúp, mely többségében a rossz testtartásnak „köszönhető”. A helytelen póz számítógépezés közben vagy a folytonos lefelé bámulás a telefon kijelzőjét nézve, mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy kellemetlen, fájó púpot érezz a nyakad és a hátad találkozásánál.

Az okok a rossz testtartásban keresendők

A számítógép előtt ülve sajnos akarva-akaratlanul olyan testtartást veszünk fel, amelynek hatására a vállunk előreesik, és ahhoz, hogy a képernyőt lássuk, nem a föld felé nézünk, ahogy természetes lenne, hanem előre, ezzel megtörve a nyakunk ívét. Röviden és tömören, oldalról nézve úgy nézünk ki, mint egy kérdőjel.

A rossz hír az, hogy az emberi test ilyenkor nem korrigálja a helytelen pózt, hanem a gyurmához hasonlóan alakítja az izomzatunkat, így ha egy bizonyos – sok esetben helytelen – testtartás állandósul, a testünk is alkalmazkodik hozzá. Így ha órákat töltünk ebben a rossz pózban a gép előtt ülve vagy sokat nézzük a telefonunk képernyőjét, a hátunk meggörbülhet, és a fejtartásunk is megváltozhat: előrébb tolódik.

De miért alakul ki a banyapúp?

A válasz nagyon egyszerű: ez a testünk védekező mechanizmusa, amibe ha jobban belegondolunk, valójában zseniális. Még ha esztétikusan nem is mutat jól, és sajnos fájdalommal is jár. Mivel a rossz póznak köszönhetően a fejünk előrébb tolódik a normálisnál, a gerincünk nyaki szakaszának legalsó csigolyájának helyzete is megváltozik, kiemelkedik a többi közül, ami sérülékennyé teszi. Ezért a testünk egyfajta puha kötőszövet-réteget képez a csigolya köré, amit mi kívülről nézve púpnak érzékelünk. Innen kapta a banyapúp elnevezést, bár korántsem csak a nőket érintheti ez a probléma, sőt!

Miért nem jó, ha banyapúpod van?

A banyapúp kialakulását azért jobb elkerülni, mert számos egészségügyi problémához vezethet: nemcsak fülzúgást és rendszeres migrént okozhat, de állandó fájdalom és merevség alakulhat ki a nyakban és a vállban, főleg fokozott terhelés hatására.

Hogyan előzheted meg a banyapúpot, illetve mit tehetsz ellene, ha már kialakult?

A legfontosabb lépés a megelőzés lenne, amit életmódváltással érhetsz el. Ebben gyógytornász vagy mozgásterapeuta segítségét is érdemes kikérni, aki segít a helyes testtartás elérésében. Ezenfelül ami nagyon fontos még, az a gerinckímélő mozgás, amit rendszeres időközönként kell végezned. A helyes alváspóz, megfelelő pihenés a masszázs is sokat javíthatnak a helyzeten.

Akkor se aggódj, ha már kialakult a kellemetlen púp a nyakadon! Mindenképpen fordulj gyógytornászhoz, aki a megfelelő gyakorlatok betanításával segíthet a banyapúp megszüntetésében.

Bizony, van egy jó hírünk!

A banyapúp mérete csökkenthető, sőt, ha a megfelelő életmódot választod és rendszeresen végzel tornagyakorlatokat, akár teljesen is eltüntetheted.

Galériánkban most adunk pár tippet, hogyan előzheted meg a banyapúp kialakulását vagy csökkentheted a vele járó fájdalmakat!

Forrás

Az Éva magazin írása.