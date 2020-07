az elmúlt hónapokban megpróbált még aktívabb életet élni, mint korábban. És bár időnként bevallotta, hogy a hétfő reggeli motivációját nehezen találja meg, ennek ellenére rengeteget sportol és egészségesen étkezik, hogy még szuperebb formába hozza magát. A 41 éves színésznőnek 2018 őszén született meg harmadik gyermeke, de fürdőruhás fotói alapján kijelenthetjük, hogy azóta már visszatért eredeti alakjához!

Ugyanis tegnap megosztott az Instagramon egy fotót arról, hogy milyen fürdőruhára esett a választása idén nyáron. A színésznő pedig nem éppen hétköznapi darabot viselt, hiszen hosszú ujjú, magasított derekú bikiniben pózolt a kamera előtt. Annyi biztos, hogy nagyon jól állt neki!

forrás: instastory/Kate Hudson

Kislánya születése miatt egy időre felhagyott a filmezéssel, de jó hírünk van azoknak, akik már várják, hogy miben térhet vissza a színésznő! Ugyanis hamarosan három moziban is láthatjuk majd: egy misztikus thrillerben (Mona Lisa and the Blood Moon), egy drámában (Music) és egy szórakoztató vígjátékban (Shriver) is!

Ha pedig kíváncsi vagy, milyen nagyot nőtt már tündéri kislánya, kattints a galériára!

