Ez szerelem! Őrülten romantikus fotón mutatja meg Kate Hudson, mennyire imádja a pasiját

A karatén a legtöbb kapcsolatra komoly hatással volt: Hollywoodban is sorra jelentik be válásukat a sztárok, ám szerencsére nem tartozik közéjük. A színésznő és Danny Fujikawa sikeresen átvészelték az elmúlt hónapokat, sőt, egyenesen csodás volt számukra az együtt töltött idő.

Erről beszélt korábban, ám a fotó, amit párja szülinapjára posztolt a minap, mindent elárul: nem kérdés, hogy ők ketten imádják egymást!

A páros 2016 óta van együtt, pedig nemrég a Watch What Happens Live With Andy Cohen című műsorban elmondta, a szexuális életük is nagyon rendben volt a karatén alatt, és nagyon jó dolog tudni, hogy abszolút a megfelelő emberrel van együtt.

Senki mással nem tudnék karanténozni... Ő a legmegfelelőbb ember! - mesélte a színésznő.

Nagyon úgy fest, hogy a színésznő végre olyan kapcsolatban él, amilyenre mindig is vágyott. Reméljük, ez még sokáig így is marad!

