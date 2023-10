Csupán két egészséges összetevő - ennek a reggelinek köszönheti Katalin hercegné a tökéletes alakját

A walesi hercegnő ragaszkodik a rendszeres reggeli étkezési rutinjához, de rengeteg egészséges ételt fogyaszt a nap folyamán is, hogy a 41 évesen is csúcsformában legyen.

Katalin hercegné minden napot ugyanazzal az egészséges reggelivel indítja

Egyes szakértők szerint Katalin hercegné napi első étkezése két darab egészséges alapanyagot tartalmaz. A Longevita hajszakértői azt állítják, hogy a 41 hercegné reggelijének első összetevője a zab, amely magas fehérje-, szénhidrát- és rosttartalmú alapanyag.

A zabkása fogyasztását azért tartja fontosnak, hogy az energiaszintjét magasan tartsa a nap folyamán. Ha pedig nem zabkását reggelizik, akkor sem bonyolítja túl a dolgot, Katalin hercegné a két egészséges összetevőből álló reggelik híve. Imádja a görögdinnye salátát fetával, vagy avokádóval, esetleg uborkával.

Néhány órával később egy egészséges ital következik, ami tápanyagban gazdag élelmiszerekből, többek között kelkáposztából, spenótból és spirulinából áll. Állítólag ezek a kedvencei a fehérjetartalmuk és bőséges vitamintartalmuk miatt.

Katalin hercegné két étkezés között szívesen nassol goji bogyókat, nyers gyümölcsöket és zöldségeket, melyek szintén elősegítik az egészséges hajnövekedést, így erősek és fényesek maradnak barna fürtjei.

Katalin hercegné rendszeresen sportol

A hercegné nem csak az egészséges ételeknek, de a a fitnesz és a sport iránti szeretetének is köszönheti tökéletes alakját. Rendszeresen sportol, többek között fut, spinning és jóga gyakorlatokat végez, de a súlyzós edzés és HIIT (nagy intenzitású intervallum edzés) is szerepel a programjában. Az iskolában a női gyeplabdacsapat kapitánya volt, és lenyűgöző állóképességét felnőtt korában is megőrizte.

