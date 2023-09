Katalin hercegnével megtörtént a stílusbaleset, amitől mindig rettegtél - profin kezelte a helyzetet

Katalin hercegné azonban minden szituációban tökéletesen reagál és azonnal megoldja a helyzetet. Most például Leedsbe utazott, hogy meglátogassa az AW Hainsworth textilgyárat, és többet tudjon meg a textilipar örökségéről, történetéről és innovációjáról, valamint arról, hogy mennyire létfontosságú a textilipar az Egyesült Királyság gazdasága számára.

A kiruccanások Katalin egyik kedvenc, zöld Burberry nadrágkosztümét viselte, Holland Cooper felsővel és elegáns magas sarkúval. Úgy tűnik, Katalin hercegé ikonikus őszi szettjeinek alapja a nadrágkosztüm, hiszen ez volt a hetedik alkalom egymás után, hogy a nadrág és a blézer kombinációját viselte.

A paparazzik természetesen most is hemzsegtek a hercegné körül és meg is örökítették azt a stílusbalesetet, ami sok nő rémálma. Katalin tűsarkúja ugyanis beakadt a nadrágja szárába, amikor kiszállt az autójából. Ha történt már veled hasonló, akkor biztosan tudod, hogy ez a rossz mozdulat könnyen elszakíthatja az anyagot, vagy még rosszabb esetben egy hatalmas pofára eséshez is vezethet. Katalin viszont szerencséjére gyorsan észrevette, hogy baj van, és egy profi, határozott mozdulattal megoldotta a problémát.

Katalin hercegné akkor viselte viselte először ezt az álomszép Burberry öltönyt, amikor Vilmos herceggel együtt fogadta Haakon norvég trónörököst és Mette-Marit norvég trónörökösnőt az Egyesült Királyságban.

Nem ez az első eset, hogy Katalin hercegnének rögtönöznie kellett egy stílusbaki megoldásával.

Itt például a beszorult a cipősarka és majdnem hasra esett:

Általában pedig a szél fog ki Katalin hercegnén, főleg, amikor szoknyát visel.

