A háromgyerekes Katalin is leült a gyerekekkel piknikezni, ahol a fiatalok a királyi életről faggatták, mire a hercegné igen meglepő választ adott:

Keményen kell dolgoznod!

Ezt ugyan mindenki tudja, de így hallani egy királyi családtag szájából talán még soha nem volt alkalma a világnak. Katalin – akárcsak a királyi család többi tagja – rengeteg jótékonysági és hivatalos eseményen vesz részt, ami rendkívül nagy precizitást, felkészülést és megfelelő kommunikációt igényel.

Katalin találkozott volt katonatisztekkel és nőkkel, illetve Chelsea-ben élő nyugdíjasokkal is, akik számára a Gregory kertjének egy jellegzetessége, egy fedett étkező, valamint egy konyha, ahol a közelben termesztett zöldségekből készítik el az idősek ételeit.



Természetesen néhány családját érintő kérdésre is válaszolt, sőt még Lajos herceg iskolai életébe is bepillantást engedett a fiataloknak. A hercegné elárulta, hogy legidősebb fia az iskola kertjében már termesztett babot, amire nagyon büszke.

