Katalin hercegné ebben az elavult szabályban akar változást, ha egyszer királyné lesz

Katalin királyné... Bár ez ma még nagyon furcsán hangzik, egyszer eljöhet az idő, hogy Vilmos herceg feleségeként Katalin hercegnéből bizony királyné lesz. Sőt, egyes spekulációk szerint ez a pillanat előbb jön el, mint várnánk, ugyanis ha eljön az ideje, Erzsébet királynőt nem Károly herceg fogja váltani a trónon, hanem Vilmos.

Vannak, akik úgy vélik, hogy erre már a herceg és Katalin hercegné is készül, ennek tudható be az is, hogy Katalin hercegné egyre komolyabb szerepet vállal a királyi család teendőiben. Korábban ugyanis egyetlen herceg felsége sem volt olyan aktív, mint Katalin, akivel ma már rendszeresen megesik az is, hogy férje nélkül, egymaga képviseli hivatalos rendezvényeken a koronát.

Katalin meg akarja változtatni az elavult királyi szabályok némelyikét, amikor királynévé válik. Korábban például sosem láthattuk rendezvényeken Vilmos nélkül, de most számos hivatalos eseményen jelenik meg egyedül, ez is annak a jele, hogy már a jövőre készül.

forrás: GettyImages/Karwai Tang

Nyilatkozta egy bennfentes Us Weekly-nek, majd hozzátette:

A hercegné a közösségi médiában is nagyon aktívan jelen van, kényelmesen mozog a kamerák előtt, laza az interjúkon, és még a videós bejelentkezések is remekül mennek neki. Ezt csak még tovább akarja építeni a jövőben.

Nos, az tény, Katalin előtt királyi előkelőségek nem igen életek a közösségi média lehetőségeivel, ahogy a közemberekkel sem ápoltak szoros viszonyt, szóval tényleg könnyen meglehet, hogy királynéként ő lesz az, aki átrepíti a brit uralkodó családot egy új korba.

ÉS EZT LÁTTAD MÁR?

Galéria / 18 kép 19 különleges szabály, amit be kell tartania a brit királyi családnak Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria