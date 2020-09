Télen készül a nyári forma: Sportcuccok, amiktől motiváltabban edzel

Brit tudósok ugyan még nem bizonyították be, de majd mi megtesszük, hogy sokkal motiváltabban, vidámabban és nagyobb lendülettel tudsz belevágni az edzésbe, ha beszerzel 2-3 szett olyan ruhát, amiben jól érzed magad a konditeremben, vagy akár az otthoni edzéseken is. Szívesebben hordod a rád jól passzoló, neked jól álló darabokat, ettől szívesebben kapod elő a súlyzókat vagy a futócipőt is.

A JOY-Napok DIGITAL SPECIAL alatt te is kedvezményesen beszerezheted a téli edzős ruháidat, hogy jövő nyáron már a kockahasadat és az izmos karjaidat villanthasd meg a strandon.

Még nem tudod, hol és milyen edzős szerkókat érdemes beszerezned? Akkor mi most segítünk, hiszen hatalmas választék van jobbnál jobb, motiváló sport cuccokból!

forrás: JOY

Nézd meg a galériában, mik most a legmenőbbek, hiszen a Deichmann webshopban szeptember 9-én 20% kedvezményt kapsz a legmenőbb sportcipő márkákra, illetve az About You webshopban is kiváló sport termékeket találsz.

Itt is van egy kis inspiráció a galériában!

