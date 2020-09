Meghan Markle bemutatja: A tökéletes nadrág, amit minden nőnek kötelezővé tennénk

Meghan Markle igazi színfoltja volt a királyi családnak modern stílusával, ám mióta Harry-vel már nem kötik őket a kötelezettségek és szabályok, a színésznő még jobban önmaga lehet. Azt már eddig is tudhattuk, hogy Meghan az egyszerű szabásvonalak híve, hogy a pasztelles árnyalatokat jobban kedveli, mint a vibráló színeket, ám azt, hogy ennyire rajong a kényelemért, csak most derült ki számunkra. Amerikában Meghan ugyanis szinte csak ilyen szettekbe látható, legújabb kedvencét pedig most a JOY-Napok DIGITAL SPECIAL alatt te is kedvezményesen beszerezheted!

Meghan szettjeire már csak azért is érdemes egy pillantást vetni, mert az egykori hercegné mestere azon outfiteknek, amik csinosak és elegánsak, ugyanakkor kényelmesek, így egy percig sem kell bennük feszengeni. Ilyen összeállítást viselt a vele készült legfrissebb beszélgetés alatt is, melyből nekünk a nadrágja lett különösen nagy kedvencünk, ez ugyanis a tökéletes nadrág, aminek tényleg minden nő gardróbjában ott lenne a helye.

Ez vékonyan csíkozott fehér nadrág ugyanis pont elég lenge ahhoz, hogy viselője kényelmesen érezze magát benne, ám szabása azon a határon van, hogy formálisabb és lazább eseményeken is megállja a helyét. Egy blézerrel az irodába, szalmakalappal pedig egy kerti piknikre - kell ennél univerzálisabb darab?

És van itt még valami. Meghan Markle ugyanis nem véletlenül választott fehér szettet erre a beszélgetésre, ahol Gloria Steinemmel a nők jogairól, és 21. századi szerepvállalásukról folytattak eszmecserét. A fehér már a 20. században is a szüfrazsettek, azaz a női aktivisták színe volt, mára pedig a női szolidaritás szimbólumává vált. Szóval viselj sok-sok fehéret!

Ha neked is elnyerte a tetszésed Meghan nadrágja, akkor most mutatunk is egy szuper alternatívát, amit ráadásul a JOY-Napok Answear kuponjával kedvezményesen szerezhetsz be!

forrás: answear.hu Jacqueline de Yong/Answear, 9990 Ft (A JOY-Napok DIGITAL SPECIAL alatt 25% kedvezmény több ezer termékre, a legnagyobb márkák kínálatából - még több részlet itt!)