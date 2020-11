Ne maradj le ingyenes kuponjainkról, amivel meglepnénk téged a közelgő karácsony alkalmából. A JOY-napok Xmas Special akciókkal segítünk az ünnepi készülődésben, hogy semmiből ne szenvedj hiányt és időben, biztonságosan és akár 60%-os kedvezménnyel beszerezhesd december 3-6. között azt, amire csak szükséged lehet. Ráadásul választásoddal akár magyar tervezőket, hazai márkákat is támogathatsz!

A home office és karantén napok után sokunk nehezen válik meg a kényelmes otthoni daraboktól. De miért is kéne? Pár trükkel igazán stílusossá varázsolhatjuk például joggereinket is, így biztos, hogy egész nap velünk lesz a komfort érzete, ha mégis menni kéne valahova. Ráadásul azoknak, akik a lusta karácsonyozás mellett döntenének, akár egy szuper ünnepi outfithez is jó alap lehet. Mutatunk is pár szettötletet, hogyan is érdemes hasznosítani ezt a jolly joker darabot:

Erőstíve a sportos vonalat, szettben egy sneakerrel igazán laza hatást kelthetünk. Plusz izgalmat adhat, ha a zokniba tűrjük a nadrágunk szárát, amivel még a bokáinkat is melegen tarthatjuk.

Igen-igen, a bőrmánia itt se maradhat ki a sorból, úgyse tudjuk kihagyni semmiből idén télen. Nem is baj, hiszen kifejezetten izgalmas összeállításokat gyárthatunk egy hosszú bőrkabát segítségével.

Lábbeliknél nem kell a bokáig érő daraboknál maradni, hiszen nagyon jól mutat egy magasabb szárú csizmába betűrve. Egy picit azért majd érdemes húzni rajta, hogy még jobban buggyosodjon!

Jó opció lehet még a sportos hatás visszafogására, ha a pasztell színeket hívjuk segítségül. Választahatjuk ruháinkat ezekben az árnyalatokban vagy kombinálhatjuk hozzá ilyen módon kiegészítőinket is.

Természetesen a magas sarkúk kedvelőinek se kell megválni jogging nadrágjuktól azt utcán. Egy kis stíluskeverés rögtön orvosolja a problémát, tuti párosítás lesz hosszú szövet- vagy ballonkabáttal.

A klasszikus fazonon kívül is van ám élet! Ne feledkezzünk meg a bő szárú változatokról se, amiket ráadásul sokkal könnyebben illeszthetünk össze más stílusú ruhadarabokkal. Igazán egyedi szettek születhetnek!

Nem csak joggerre csaphatsz le A JOY-napok Xmas Special alatt, hanem sok minden másra is! Nézd meg galériánkban a legtutibb fogásokat és lepd meg magad vagy szeretteid a stílusos kényelem örömével!

