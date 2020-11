Ez az év úgy elrepült, hogy észre se vettük, pedig voltak igencsak nehéz napjaink. De koncentráljunk inkább a boldog dolgokra, mert hát nyakunkon már a karácsony. Jöhetnek az előkészületek és természetesen az ajándékozás. Ezért mi is szeretnénk meglepni Téged, hogy könnyebbé tegyük az ünnepi készülődést. Keresd az ajándék JOY-Napok Xmas Sepcial kuponjainkat, amiket online is letölthetsz és vásárolj akár 60% kedvezménnyel december 3-6. között! Számos kuponunkat online is beválthatod, mert a biztonságod számunkra is nagyon fontos.

A JOY-napok Xmas Special keretein belül sok szépséget találunk, amivel meglephetjük szeretteinket vagy akár magunkat is. Az értéket sok minden kifejezheti, de a nőknél egy ékszer tökéletes választás lehet erre a célra. Mi pedig azért vagyunk, hogy megkönnyítsük dolgodat és most időben, biztonságosan és kedvezményesen beszerezhesd azokat az egyedi, tervezői darabokat, amikkel biztosan nem lőhetsz mellé! Ráadásul választásoddal magyar márkákat is támogathatsz, így nem csak az jár jól, aki kapja ajándékba. Tegyük együtt szebbé mindenki ünnepét!

A koronavírus hozta rendkívüli helyzet idején kérjük, hogy legyél fokozott figyelemmel a biztonsági óvintézkedésekre. Minden esetben tarts megfelelő egészségügyi távolságot ( 1,5 méter) másoktól, és természetesen viselj maszkot. Ha netán úgy érzed, hogy beteg vagy, akkor maradj otthon! Vásárlásodat a lakásod nyugalmából, online is könnyedén elintézheted!

Készítettünk egy válogatást galériánkban, amit neked csak végig kell pörgetni a szebbnél szebb ékszerötletekért!

