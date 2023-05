Az elmúlt években a Wall Street pillangóiban, majd Az anya című filmekben is tőle szokatlan karakterek bőrében mutatta meg, hogy színésznőként is van olyan tehetséges, mint énekes-táncosnőként. Most pedig férje, Megállíthatatlan című filmjében kapott szerepet, amelynek egyik forgatási napjáról már ki is kerültek a legfrissebb képek.

JLo mint mindig, most is lenyűgözően szép volt, ám mindenkit meglepett a karján látható tetoválás. Természetesen egy lemosható tetkóról van szó, de sokakat meglepett, hogy Jen képes volt bevállalni egy ilyet legújabb szerepe kedvéért. Az 53 éves színésznő karján ugyanis egy Jézus Krisztus keresztre feszítését ábrázoló tetoválás látható, méghozzá pontosan olyan, mint ami Ben jobb karján látható.



Akárcsak Benét, Jenniferét is élénkpiros virágok veszik körül, míg a többi része fekete tintával készült. Azt nem tudni, hogy van-e bármilyen jelentése a két tetoválás hasonlóságának a filmben, mindenesetre sok rajongó imádja.



A Megállíthatatlan című alkotás egyébként Ben és Matt Damon második filmje az Artists Equity független filmgyártó céggel, amelyet tavaly indítottak útjára. Debütáló filmje az Air című dráma volt, amely a Nike és az NBA-sztár Michael Jordan ikonikus együttműködésének történetét mesélte el.

