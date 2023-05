Jennifer Lopez és Ben Affleck szerelmesebbek, mint valaha: a vörös szőnyegen is megmutatták

A sztárpár közel 20 év után talált 3 éve egymásra, szerelmük pedig erősebb, mint valaha. Bár olykor-olykor felröppennek olyan pletykák, hogy kapcsolatuk megromlott, vagy újra felütötte a fejét Ben alkoholizmusa, mindig sikerül bebizonyítaniuk, hogy ezek csak rosszindulatú pletykák.

forrás: Steve Granitz/gettyimages

Legutóbb Jlo The Mother című legújabb filmjének premierjén jelentek meg kéz a kézben, ahol a fotósok és a rajongók legnagyobb örömére nemcsak a szerelmes pillantásokból jutott ki, hanem egy forró csókból is.

forrás: Emma McIntyre/gettyimages

A szépséges énekesnő és az 50 éves Oscar-díjas sztár most is kifogástalan stílussal léptek a vörös szőnyegre. Jlo az idei nyár egyik legtrendibb ruhadarabját, egy hosszú, magasderekű szoknyát, egy hozzáillő crop topot és egy blézert viselt, amit egy csodaszép fülbevalóval és félig feltűzött hajjal egészített ki. Bár a színész-énekesnő imádja a vadabb árnyalatokat is, mostanában inkább a krém és a nude színeit részesíti előnyben, amelyek remekül kiemelik kreol színű bőrét.

Ben a tőle megszokott visszafogott eleganciát hozta, a vele készült interjúban pedig áradozott felesége munkamoráljáról és tehetségéről, akit már 20 éve is nagyon támogatott.

Galéria

