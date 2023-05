Bár már korábban is felmerültek pletykák azzal kapcsolatban, hogy nincs minden rendben Jlo és között, most a Grammy-gálán elkapott összeszólalkozásuk után, Jen filmjének bemutatóján is hasonló szituációban lehetett őket látni.

A feszült pillantról készült felvételeken jól látszik, hogy Ben igencsak hevesen reagál arra, amiket Jennifer mond neki. Sokak szerint most is a színész unott arca, illetve alkoholfogyasztása lehetett a proléma gyökere. Az Oscar-díjas sztár többször is nyíltan beszélt függőségéről, ám a rossz nyelvek szerint ismét felütötte a fejét a baj, amit az énekesnő kicsit sem hajlandó torelálni. Ezt pedig igencsak meg lehet érteni, hiszen két gyermeke van, akiknek szeretne jó példát mutató férfit az életükbe.

A sztárpár szinte tökélyre fejlesztette azt a képességét, hogyan tűnjenek a világ legboldogabb házaspárjának, de tény és való, hogy már sokkal nehezebben tudják megjátszani magukat, ami az elején valóban csak rosszindulatú pletykának tűnt, mára viszont egyre megalapozottabb lett.

Főleg, hogy a minap kávézni voltak és látszólag ugyan boldogok voltak, de miután Lopez beült férje kocsijába, Ben azzal a lendülettel rá is csapta az ajtót. Az esetről természetesen egy videó is készült, amely után záporozni kezdtek a kommentek Twitteren. Egyesek szerint Ben újabb válságot él meg, mások szerint egy egyszerű "férj-feleség" dologról van szó.

Ben és Jen egyébként tavaly házasodtak össze, mégpedig 2 évvel azután, hogy 17 év után ismét egymásra találtak. Egy egész világ örült annak, hogy közel 20 évvel a viharos és azóta sem értett szakításuk után újra egymásba szerettek és végre révbe is értek. Reméljük csak egy átlagos vitáról volt szó, ami minden hétköznapi pár életében előfordul.

