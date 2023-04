A színész és a mostohalánya, Emme Santa Monicaban töltöttek néhány órát kettesben, ahol vásárolgattak is egy kicsit. Ezt pedig most is sikerült néhány szemfüles fotósnak megörökítenie. Számos mese és film készült a gonosz mostohákról, akik nem tudják elfogadni új párjuk csemetéit, ám szerencsére ez kicsit sem igaz az Oscar-díjas filmsztárra.

Ben Affleck miután újra összejött zel, már a legelején nagyon fontosnak tartotta, hogy mindketten jó kapcsolatot építsenek ki egymás gyermekeivel, ami szerencsére tökéletesen sikerült. Sőt, mi több, olyannyira, hogy Ben és Emme kettesben is nagyon szívesen töltenek együtt néhány órát, mint apa és lánya, akik beszélgetnek, vásárolnak és megvitatják az élet fontos kérdéseit.

A rossznyelvek szerint ennek is köze lehet ahhoz, hogy Emme és Max nem voltak meghívva édesapjuk, Marc Anthony esküvőjére, mivel az ikrek lassan sokkal inkább apjuknak tartják az 51 éves Afflecket, mint a zenészt.

