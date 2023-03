élete legboldogabb időszakát éli: végre kiteljesedett az élete, visszatalált egykori szerelméhez, Ben Affleckhez. Ez pedig egyértelműen meg is látszik rajta, ugyanis még jobban ragyog, mint valaha. Nemrég készült el új filmje, a Shotgun Wedding is, amiben nőies oldalát legalább annyira megmutathatta, mint harcias amazon énjét. Az 53 éves sztár most ismét kitett magáért, amikor egy cipőmárka arca lett. Mint mondja: imádja a cipőket, amit valószínűleg a nők nagy része át tud érezni. Így egyáltalán nem hezitált, amikor a Revolve felkérte, hogy álljon modellt néhány menő fotó erejéig. A végeredmény pedig lehengerlő lett és magáért beszél.

a visszafogottabb képek mellett olyat is bevállalt a kampány kedvéért, amiben egy szál bodyban tudja megmutatni a kisportolt, izmos lábait. A rajongók persze nem bírták szó nélkül hagyni a képeket, többen megjegyezték, hogy Ben milyen szerencsés és Jen mennyire jól néz ki.

A sztár egyébként épp a minap mutatta meg, hogy fest smink nélkül, amivel bizonyítja, hogy a természetes arca is gyönyörű az ötödik X felett is.

