Jennifer Lopez legeslegfontosabb szépségszabályát neked is tudnod kell!

Nem vitás, a genetikának is komoly szerepe van abban, hogy JLo bőre 50 felett is káprázatos, ám a világsztár a saját bevallása szerint fiatal kora óta odafigyel magára. A díva beauty termékei mostanában kerülnek piacra, így most rengeteget nyilatkozik szépségápolási rutinjáról, és arról, minek köszönheti a bőre a tökéletességét.

Most már mindent értünk! Édesanyjával szelfizett JLo, és mindketten meseszépek! Sztárok Nem érdekel Elolvasom

Jennifer a minap elmondta, nem használt mindig méregdrága készítményeket. Bronxi fiatalként az arcmosás és egy arckrém felvitele volt a napi rutinja, egy elég olcsó krémjük volt otthon, amiből az édesanyja adott neki.

Aztán ez persze megváltozott, hiszen a dúsgazdag sztár bármit megengedhet magának, ő mégis egy fontos tanácsot tart a legeslegfontosabb szabálynak a szépségápolásban. Ez pedig a FÉNYVÉDŐ használata!

Imádok napozni, mint mindenki, én is kint vagyok a napon, ha elutazunk. Nem mondom, hogy éjjel-nappal megállás nélkül használom, de nagyon fontosnak tartom, ezért a márkám egyik alapkövét is a fényvédő jelenti. Mert nem csak a nap ellen véd, de a városban a különféle szennyeződések ellen is szuper.

4+1 vitamin, amit kötelező szedni, ha makulátlan arcbőrre vágysz Szépség Nem érdekel Elolvasom

Szóval mielőtt azt hinnéd, télen simán parkolópályára kerülhet a fényvédő, hallgass JLo-ra – és ha kimész napos időben a szabadba, sose feledd ezt a terméket!

Galéria / 6 kép Hat dolog, ami fiatal korban is ráncokat okoz Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria