4+1 vitamin, amit kötelező szedni, ha makulátlan arcbőrre vágysz

Minden kornak meg van a maga bőrproblémája, ugyanakkor a pattanások sajnos a 20-as és 30-as éveink során is képesek megkeseríteni az életünket. A következő vitaminok, igazi gyógyírt jelenthetnek erre a problémára.

1. Omega 3

Az Omega 3-ban található zsírsavak erősítik a kötőszövetet és ellenállóbbá teszik a környezeti hatásokkal szemben. Hosszútávú szedésével megakadályozhatjuk a pattanások kialakulását és még a ráncokkal is felvehetjük a harcot.

2. B-vitamin

A B-vitamin – azon belül is a B5-vitamin – nagy befolyással van a hormonháztartásunk működésére, ezáltal a bőrünkre is. Szedésével fenntarthatjuk a hormonális egyensúlyt, amelynek köszönhetően csökkennek a pattanások és mitesszerek, illetve a bőr gyulladásai is.

3. Szelén

Több kutatás is bebizonyította, hogy azoknak az embereknek, akiknek az átlagosnál alacsonyabb a szelén szintje, több pattanásuk van. Alapvetően a pajzsmirigy működésére és az immunrendszerre van hatással, ezek azonban szoros összefüggésben vannak a bőrproblémákkal is. Napi egy cink tablettával viszont elejét vehetjük a bajnak.

4. Cink

Sokszor olvashattuk már, hogy a cink jótékony hatással van a bőrre. Ez azért van, mert normalizálja a faggyútermelést, erősíti a kötőszöveteket és véd a szabad gyökök kialakulása ellen. Rendszeres szedésével pár héten belül megszűnnek a pattanások és egyenletes bőrtónusunk lesz.

+1. Probiotikumok

Hihetetlen, de a bélrendszerünk egészsége és a tökéletes emésztés nagyban hozzájárul a bőrünk szépségéhez. Ezek felborulásával ugyanis fakóbb, zsírosabb és pattanásosabb lehet az arcunk bőre. A probiotikumok segítenek az megfelelő emésztés fenntartásában és megszüntetik a szervezetünkben fellépő gyulladásokat, amelynek hála a bőr állapota is rendbe jön.

