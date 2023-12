Jennifer Aniston teljesen felismerhetetlen lett: a rajongók aggódnak érte

Most először azonban csúnyán neki mentek a rajongói az egyébként elképesztően közkedvelt Jennifer Anistonnak, mégpedig a The Morning Show című sorozat új évadában való megjelenése miatt. A fanok úgy vélik, a színésznőnek a legfrissebb epizódokban már szó szerint semmi mimikája nincs, arcbőre pedig szinte már félelmetesen sima.

A legtöbben már el is kezdték találgatni, milyen szépészeti beavatkozásoknak vetette alá magát, hiszen feszesebb az arcbőre, mint a Jóbarátok idején. Sokan botoxra tippelnek, míg mások jóval több mindenre: többek között arcliftingre, fillerekre, illetve szemárok feltöltésre. Bármit is csinált az arcával nem tetszését számos néző nyilvánította ki Twitter.

Megnéztem a „The Morning Show” új évadát, és nem tudok túllépni Jennifer Aniston arcán! Mit csinált? . . . szinte felismerhetetlen lett.

Már nem tudom nézni, pedig IMÁDTAM Jennifer Anistont.

Az elmúlt hónapokban egyébként nemcsak Jennifer Aniston kapott csúnya beszólásokat a plasztika miatt, hanem Jennifer Lawrence is, aki egy interjúban árulta el, hogy a sminkesének köszönheti üdébb megjelenését. Reméljük a másik Jen esetében is csak erről van szó... Az viszont biztos, hogy az egészséges életmódra és a rendszeres testmozgásra maximálisan odafigyel, mivel 50 felett is fantasztikus az alakja!

Ha kíváncsi vagy a színésznő tökéletes alakjának titkára, akkor kattints a galériára!

