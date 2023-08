Jennifer Aniston sportruházatban mutatta meg tökéletes alakját, amikor Los Angelesben egy pilates óráról távozott barátaival.

A Jóbarátok 54 éves sztárja, öltözékével azt is elárulta, hogy támogatja a 'Stand Up to Cancer' jótékonysági szervezetet, mivel az edzés után fekete topjukat viselte, ami kiemelte kidolgozott karjait. Jennifer emellett fekete leggingsszel, fekete baseball sapkával és pilóta napszemüveggel kreálta meg a vágány, sportos szettjét.

Jennifer Anistont egy nappal azután csípték el a paparazzik, hogy volt férje, az 52 éves Justin Theroux-t szenvedélyes csókot váltott a 29 éves színésznővel Nicole Brydon Bloommal.

A színész korábban, 2015-2017 között volt Aniston felesége, és azok közé a párok közé tartoznak, akik a szakításuk óta is jó viszonyt ápolnak. Theroux és Jennifer a Wanderlust című filmjük forgatásán találkoztak, és azonnal egymásba is szerettek. Házasságuk azonban rövid életű volt, ugyanis 2017-ben, mindössze két év házasság után elváltak.

Jennifer Aniston két sikertelen házasság után döntött úgy, hogy nem teregeti ki többé a magánéletét és azóta szinte semmit sem lehet tudni arról, hogy éppen kivel randizik. De ami biztos, hogy megtanult önmagára figyelni, tenni azért, hogy jól érezze magát a bőrében, és ez látszik is rajta.

Az 54 éves színésznő rendelkezik annyi magabiztossággal, hogy probléma nélkül jelenik meg smink nélkül az utcán! És milyen jól teszi!

Nem csak Jennifer Aniston gyönyörű smink nélkül!

Ezek a sztárok is:

