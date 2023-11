Kiderült, milyen gyakran kell kimosni a vizes kulacsot

Az utóbbi években elterjedt a vizes kulacsok használata, mivel sokkal környezetkímélőbb megoldás, minthogy állandóan a műanyag ásványvizes palackokat vásárold újra és újra. Legyen szó üvegből vagy rozsdamentes acélból készült változatról, egyre több ember íróasztalán és táskájában megtalálhatóak ezek a kulacsok, amik ma már trendi divatkiegészítőnek számítanak. Amiről viszont nem esik elég szó, az az, hogy sokan nincsenek tisztában azzal, milyen gyakran kell ezeket tisztítani. Ha nincsenek alaposan megmosva, bizony elszaporodhatnak bennük a penészgombák, a baktériumok és más nemkívánatos anyagok is, amiket senki sem szeretne lenyelni.

forrás: Getty Images/morrowlight

Milyen gyakran kell kimosni?

A valódi tisztítás gyakorisága attól is függ, milyen sűrűn használod a kulacsodat, de ha napi szinten ebből iszol, akkor a nap végén mindenképp érdemes átmosnod. Ha csak alkalmanként veszed elő, akkor adott használat után érdemes kimosni és tisztán eltenni. Ha ennek nem teszel eleget, az idővel megnehezítheti a tisztítást, ugyanis a bacik idővel egy baktériumréteget hoznak létre a palack belsején, ami növeli a szennyezés kockázatát.

Mire lesz szükséged?

Nem elég csak kiöblíteni a palackot, az alábbi tisztítószereket és eszközöket vesd be:

szódabikarbóna

fehér ecet

palacktisztító kefe

mosogatószer

Ha nem mosható a kulacs mosogatógépben vagy nincs mosogatógéped, akkor a következő lépésekre figyelj:

Csavard le a kupakot – esetleg a szívószálat is vedd ki belőle, ha ez a tartozék is jár hozzá – majd alaposan mosd át minden részét forró csapvízben. Rövid időre be is áztathatod. Ezután jöhet a mosogatószer és a kefe, amivel alaposan súrold át a palackot, és figyelj oda különösképp az üveg szájára. Ezután már csak annyi a dolgod, hogy alaposan kiöblíted, majd hagyod megszáradni az üveget.

Jöhet a mélytisztítás!

Ha már egy ideje nem vetted a kezedbe a kulacsot, akkor nem elég átmosni egy kis mosogatószerrel, hanem fontos elvégezni egy mélytisztítási folyamatot:

Töltsd fel a palackot forró vízzel és tegyél bele egy evőkanál szódabikarbónát. Hagyd ázni a palackot legalább egy órán keresztül, de akár egész éjszakán keresztül is így maradhat. Áztatás után jöhet a kefe és a szivacs, a neheze elérhető helyeket is dörzsöld át alaposan. Öblítsd ki az üveget, majd hagyd levegőn száradni.

Mi történik, ha nem mosod ki rendszeresen a kulacsod?

A waterfilterguru.com kutatása szerint a vizes palackok átlagosan 20,8 millió CFU egység baktériumot tartalmaznak. A CFU a kolóniaképző egység rövidítése és azt mondja meg, hogy 1 gramm vagy 1 milliliter anyagban mennyi olyan baci van, ami képes a szaporodásra. A palackok esetében ez 40 000-szer több, mint a WC-ülőkén lévő mikrobák száma. Így már érthető, hogy milyen kockázatokat rejt magában, ha nem mosod ki az üveget minden nap. Szakértők szerint streptococcusok és staphylococcusok, de akár még E. coli baktérium is megtelepedhet a palackban, amely bélfertőzést, hányást és hasmenést is okozhat. Ha penészgomba halmozódik fel, akkor az allergiás tüneteket, orrfolyást, tüsszögést és viszkető szemeket okozhat. A gram-negatív baktériumok pedig akár tüdőgyulladáshoz is vezethetnek.

Még több környezettudatos tippet adunk galériánkban:

Galéria / 5 kép Kirándulj úgy, hogy ne csak neked, hanem a Földnek is jó legyen! 5 környezettudatos tipp! Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Forrás 1, forrás 2