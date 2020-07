Környezettudatos és hazai? Mondj jobb párosítást!

Elérkeztünk a júliushoz és 1-jén talán még te is hatalmas erőt éreztél magadban ahhoz, hogy végre teljes erőbedobással vegyél részt a műanyagmentes hónapban. Ez a vállalás azonban kezdő és haladó "tudatosoknak" elég nagy falat, aminek közepesen pesszimista számításokkal is totál biztos bukás lesz a vége. Érdemes inkább olyan területeket találnod az életedben, ahol be tudsz vezetni hosszú távon is működőképes változásokat. Ehhez pedig nagy segítségedre lesznek a #vegyélhazait csoportban található környezettudatos márkák, akik termékeivel a bolygó és a kisvállalkozások helyzetét is szem előtt tartod.

Nem kell rögtön zero waste ninjává válnod, de nem is kell megállnod az újrahasznosítható szütyőnél, amikbe a zsömléket pakolod a boltban. A kulcs a fokozatosság és ha egy új, zöldebb szokást sikerült bevezetned az életedbe, mindig keresd, hogy mi lehet a következő.

Összegyűjtöttünk pár izgalmas terméket, amiket érdemes megismerned!

