Borulj a szivárvány színeibe a tél szürkesége ellen!

A téli hónapokban hajlamosak vagyunk arra, hogy az időjárással együtt mi magunk is kissé beszürküljünk - legalábbis, ami az öltözködést illeti. Azonban a lehetőségek tárháza végtelen, csak rajtunk múlik, hogyan csempésszük bele a szemeket odavonzó színeket egy-egy szettbe.

Érdemes több szálon elindulni és mindenképp ajánlott nyitottnak lenni, hogy mindenki megtalálja végül a személyiségéhez legjobban illő színeket. Mutatunk ehhez pár alapötletet, hogyan rakjuk össze jövőbeli outfitjeinket és ráadásnak hozzá még egy-egy kabát opciót is. Nézzük is hol érdemes elkezdeni a keresgélést:

Pasztell párosítás

Akik kezdésként nem szeretnének rögtön egy harsányabb összeállítást bevállalni, nyúljanak a pasztell színekhez! Elegáns és különleges szetteket rakhatunk össze, ha nem csak egy színben gondolkodunk, hanem többet párosítunk egymáshoz.

forrás: reserved.com Halvány rózsaszín műbőr kabát, Reserved, 16 995 Ft reserved.com

Kontrasztos stíluskeverés

Itt is igaz a szokásos stílustrükk, miszerint egyedi megoldásokat kaphatunk, hogyha különféle stílusokat keverünk. Egy elengánsabb ruhát például nem csak egy szövetkabáttal húzhatunk fel, hanem egy hosszú pufidzseki is jól beválhat hozzá, ráadásul jobban melegen tart.

forrás: PR Újrahasznosított anyagból készült kabát, Fjällräven, 225 990 Ft fjallraven.com

Komplementer színek

Ezek azok a színek, amik a színkörben egymással szemben helyezkednek el, ilyen például a sárga-lila, a vörös-zöld vagy a kék-narancs. Érdemes kipróbálni őket együtt, igazán szemet gyönyörködtető összeállítások fognak születni.

forrás: bershka.com Műszőrme kabát, Bershka, 11 995 Ft

Mintákkal vegyítve

Ha kabátunkat nem is vállajuk be mintásan, hogy mégiscsak jobban kihasználható legyen, de vágynánk valami extrább csavarra, párosítsuk többféle mintás ruhadarabbal! Most sincs megkötve a kezünk, a lényeg, hogy összeszedett és stílusos maradjon a végeredmény.

forrás: aboutyou.hu Egyenes szabású kabát, Only/About you, 20 990 Ft aboutyou.hu

Sportosabb összhatás

Természetesen nem csak sikkes összeállítások születhetnek a színek jegyében. A pufidzsekik amúgy is nagyon mennek idén és ha egy sportos szettre neveznénk be, pont tökéletes választás lesz majd hozzá. Minél harsányabb színeket használunk, annál menőbb lesz!

forrás: hm.com Steppelt pufidzseki, H&M, 9995 Ft hm.com

