Ezt árulja el rólad, ha szereted a mintás ruhákat, kiegészítőket

Talán nem is gondolnád, de a reggeli rohanós készülődés közben magadra kapott ruhadarabjaid tudat alatt nemcsak téged, de környezetedet is befolyásolják. A stílus önbizalmunk felturbózása melett, hatékony kommunikációs eszközzé is vált. Így könnyen lehetővé teszi, hogy megmutasd a világnak pusztán a megjelenésed segítségével, hogy ki vagy.

Vásárolj tudatosan és válj egyedivé - #vegyélhazait termékek most kedvezményesen az őszi megújuláshoz Shopping Nem érdekel Elolvasom

A mondás szerint nem a ruha teszi az embert, ám ez sokszor nem igaz. Hiszen nem is gondolnánk, hogy mennyi üzenetet közvetítünk öltözékünkkel. Az emberi agy és a színek közötti kapcsolat jól megalapozott. De mondhatjuk ugyanezt a népszerű mintákról? Igen, kedvenc motívumod bizonyos fokig felfedheti, milyen a személyiséged. Bár a mostani divat eleget tesz a pöttyös, a csíkos és az állatminta kedvelőinek is, bizonyára oka van, ha te is ezek között találod meg a megfelelő ruhadarabot. Hiszed vagy sem: egy-egy mintázat tükörként szolgál személyiségedről a környezetedben élőknek.

Nézd meg, mit árul el rólad a kedvenc mintád!

Ha szereted az izgalmas mintákat és színvilágot, akkor nézd meg a Michel Negrin kínálatát, a ShoppieGo appon keresztül most 21% kedvezménnyel vásárolhatsz náluk november 2-8. között! Ne maradj le róla!

Galéria / 6 kép Nézd meg, mit árul el rólad a kedvenc mintád! Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria