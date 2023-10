Slágerek, teltházas koncertek, zseniális kollabok jellemzik eddigi karrierjét, mára pedig a tévénézők is egyre nagyobb kíváncsisággal figyelik a zenészt, aki jelenleg a Dancing with the Stars táncoslábú versenyzőjeként küzd az első helyért.



Hétről hétre kápráztat el mindenkit, így nem csoda, hogy az iránta való érdeklődés túlnőtt a karrierjén és a tévés szereplésén. Sokakat érdekel a zenész magánélete, az Ázsia Expresszben szereplő barátnője, illetve az is, hogyan nézett ki akkor, amikor még nem volt befutott zenész. T. Danny már tinédzserként és fiatal férfiként is magas, izmos és helyes arcú srác volt, de kétség kívül 20-as évei közepén kezdett igazán beérni.



Ettől függetlenül mindenki szeret nosztalgiázni, főleg ha kedvenc előadójáról van szó. Dannyről bár nincs sok elérhető régi kép, egy-egy azért mindig előkerül. Az egyik ilyen fotó (amit IDE kattintva lehet megnézni) pedig sokakat megdöbbentett, ugyanis a tehetséges zenész hosszú, copfos hajjal látható rajta.



Közel 6 éve, a kezdetekkor még stílusában sem volt teljesen kiforrt. Egy igazi lázadó, még szárnyait próbálgató srác érzése jut róla mindenkinek eszébe, aki már akkor is határozottan ment előre, hogy elérje álmait. T.Danny azóta nemcsak befutott előadó lett, de igazi férfiként rabolta el minden női rajongója szívét. Ehhez valószínű annak is köze van, hogy haját levágatta, és a bőrkabátot lazább stílusra cserélte.

Ha pedig szívesen olvasnál olyan hollywoodi filmsztárokról, akik zenészként kezdték a karrierjüket, akkor katt a galériára!

Galéria / 7 kép Nemcsak Cillian Murphy az egyetlen: híres filmcsillagok, akik zenészként kezdték a karrierjüket Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Ha más nagy zenészeket is megnéznél régi fotókon!

Galéria / 8 kép Híres zenészek fiatalkori fotói Megnézem a galériát