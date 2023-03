A TV2 szuperprodukciójában ezúttal hét kalandvágyó pár próbál szerencsét Mexikó és Guatemala csodás vidékén, hogy megszokott, kényelmes életüket hátrahagyva egy nem mindennapi küldetés során megküzdjön a 10 millió forintos fődíjért. Többek között olyan népszerű hírességek szállnak versenybe, mint Kucsera Gábor, Tóth Dávid, Hegyes Berci, Völgyi Zsuzsi, Nagy Alekosz vagy Kempf Zozo.A TV2 idén újra műsorára tűzi nagy közönségkedvenc kaland-realityjét. Az Ázsia Expressz – Felfedezzük Amerikát forgatása a napokban kezdődik Mexikóban, majd pár hét múlva Guatemalában ér véget.





“Az Ázsia Expressz hatalmas népszerűségnek örvend, így nem volt kérdés, hogy folytatjuk a kaland-realityt. Szerettünk volna azonban egy kis újdonságot belevinni, még izgalmasabbá tenni a műsort, így Ázsia után most új helyszínen, Mexikóban és Guatemalában forgatunk. Rengeteg mexikói sorozatot látott ez az ország, biztos vagyok benne, hogy a nézőket izgatja, milyen is az igazi Mexikó. Ez a helyszín így egy különleges pluszt ad az egyébként is közkedvelt műsorformátumnak”

- mondta Fischer Gábor, a TV2 Csoport programigazgatója.