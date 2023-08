Annak ellenére, hogy az idei nyár nem bővelkedett az elviselhetetlen kánikulákban, mégis volt néhány igazán meleg nap, mikor is jól jött volna minden lakásban egy hűsítő klímaberendezés. Azonban miután ez számos otthonban nem található meg, így összegyűjtöttünk olyan tippeket, melyek segítségével akár légkondi hiányában is le tudod hűteni még a legforróbb panellakást is.

Ahogy a nyári hőség beköszönt, a megfelelő hőmérséklet és komfort fenntartása bizony fontos prioritássá válik. Természetesen egy lakás lehűtésére a legkiválóbb módszer egyértelműen a légkondicionáló berendezés, azonban, miután nem rendelkezik minden otthon ilyesfajta felszereltséggel, így szükségszerű olyan tippekhez, praktikákhoz nyúlnunk, melyek segíthetnek megoldást találni a problémára. Miért fontos a lakás hűtése? Amikor hosszú napokig tombol a kánikula, akkor bizony az otthonod falai is átmelegedhetnek, melytől brutálisan fullasztó lehet a hőség. Különösen akkor, ha panellakásban élsz. A tikkasztó kánikulának számos negatív hatása lehet a szellemi és a fizikai teljesesítőképességre. Ilyenkor ugyanis általában rosszul alszunk, stresszesebbek leszünk, de a fizikai és szellemi produktivitásunk is gyakran a minimálisra csökken. Így fontos, hogy megfelelő és elviselhető hőmérsékletet varázsoljunk az otthonunkba. forrás: Getty Images A lakás lehűtése előtt érdemes a tested lehűtésére is időt fordítanod. Először hűtsd le a testedet Mielőtt áttérnénk a lakás lehűtésére, először érdemes magunkat felfrissíteni, melyre kiváló megoldás lehet egy hideg fürdő. Ezentúl érdemes olyan szellős ruhadarabokat választanunk, melyek könnyedén engedik levegőzni a bőrünket, és nem tapadnak a testünkre. Emellett lehet hűsítő borogatást használni a nyakadon, csuklódon és homlokodon, hogy csökkentsd a testhőmérsékletedet, sőt hideg lábfürdőt is készíthetsz, hogy lehűtsd a tested. Továbbá az ilyen forró időben az sem mindegy, hogy milyen ételekkel táplálkozol, így lehetőség szerint fogyassz könnyű és hideg ételeket, mint például gyümölcsök, saláták és joghurt, és kerüld a nehéz és fűszeres ételeket. Ezentúl iszogass olyan hideg italokat, mint jeges tea vagy citromos víz, hogy hidratált maradj a nagy hőségben. Amikor pedig már mindent megtettél annak érdekében, hogy a tested lehűtsd és komfortosan érezd magad, akkor elkezdheted a lakásod hűtését is. Az alábbi galériában pedig hoztunk 5 tippet, mellyel még a legforróbb panellakást is lehűtheted!

