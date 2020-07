Hozd ki a legtöbbet magadból: alkalmazkodj a Hold járásához!

Nem kell farkasembernek lenned ahhoz, hogy a saját bőrödön érezd a telihold hatását: az emberiség már évezredek óta feljegyzi, miként befolyásol bennünket a Föld kísérőbolygója. Mert nehogy azt hidd, hogy nem hat rád is! Gondolj csak bele: még a hatalmas óceánokat is mozgásban tartja (az apállyal és dagállyal), és az emberi test döntően vízből áll... Az irodalomtól kezdve a könnyű- és klasszikus zenén át a horrorig (helló újra, farkasemberek és vámpírok) számtalan módon és alkalommal dolgozták fel ezt a különleges kapcsolatot. A világ legrégebbi naptárja is egy holdnaptár volt, amellyel az emberek mérni tudták az időt és tervezni a feladataikat.

A júniusi telihold az alábbi 4 csillagjegyre különleges hatással lesz Önismeret Nem érdekel Elolvasom

Ami közös bennünk

A legnyilvánvalóbb összefüggés a hold járása és a női szervezet között

a menstruációs ciklus. Nem véletlen, hogy utóbbi is nagyjából 28 napig tart; annyi ideig, amennyi alatt az égitest megtesz egy zodiákus kört, azaz áthalad mind a tizenkét állatövi jegyen. Sok ősi kultúrában hivatkoztak az asszonyok havi vérzésükre úgy, hogy „éppen a holdon vannak”. Éppen ezért a legtöbb megközelítés szerint a nap eredendően a férfi, míg a hold a női működés megtestesítője. Az éjjeli égitest az átváltozás, ismétlődés, növekedés és fogyás, halál és újjászületés, illetve az újrakezdés jelképe. Különböző tanulmányok megerősítették azt is, hogy ha a menstruációnk összhangban áll a holdjárással, akkor az elősegíti a fogamzást. A legalkalmasabb időpont a teherbeesésre teliholdkor vagy az azt megelőző napon van, újholdkor pedig sokaknak megindul a vérzése. Ennek magyar vonatkozása a Jónás-naptár, amely egy szlovákiai magyar orvosról, dr. Jónás Jenő nőgyógyászról kapta a nevét. Ő hosszas kutatómunka után jutott arra a következtetésre, hogy a termékenység és a hold állása között erős összefüggés van, így (saját kalendáriumát kidolgozva) rengeteg meddőnek hitt páron segített.

Ma van 2020 második tízmilliószoros napja: figyelj arra, mit kívánsz! Életmód Nem érdekel Elolvasom

Csillagok, csillagok...

Mivel a hold két-három napot tartózkodik az egyes jegyekben, megfigyelheted, hogy ilyen rendszerességgel változhat hangulatod, kedved, egészségi állapotod, napi szokásaid is. Amikor a Rák vagy Halak jegyében jár, lehetőleg ne moss hajat és ne vágasd. Utóbbira a legjobbak az Oroszlán-, illetve a Szűz-napok. A takarítást lehetőleg víznapokra ütemezd (Halak, Rák, Skorpió), míg bonyolultabb ételek elkészítését időzítsd a Bika vagy Szűz holdhoz. A növényeidet inkább víznapokon locsold, ilyenkor jobban hasznosul számukra. Ha valamilyen fájdalmasabb beavatkozás miatt szeretnél kozmetikushoz menni, mondjuk gyantázásra vagy bőrtisztításra, érdemes azt Bak-napra tenni. A földnapok (vagyis Bika, Szűz, Bak) a pénzügyek intézésére is remekek, ilyenkor sokkal tárgyilagosabbak és higgadtabbak vagyunk, és a nemszeretem feladatokat is könnyebben elvégezzük. Ismerkedésre, randira a levegőnapok (Ikrek, Mérleg, Vízöntő) a legjobbak, a tűznapok (Oroszlán, Nyilas, Kos) pedig igazán szenvedélyesek, csak nehogy veszekedés legyen végül belőle.

forrás: unsplash.com A szerelmi életedre is hatással lehet a hold járása

Nézz, nézz az ég felé!



Érdemes felpillantanod az égre, és csekkolni, hogy milyen alakú az ezüstös kísérőbolygó (nyilván ezt este kell megejtened, amikor látszik is belőle valami), mielőtt bevetnéd magad a fürdőszobába szépítkezni vagy valamilyen fontos eseményre készülni. Szerencsére szabad szemmel is jól látszik, hogy éppen milyen fázisban jár. Ha D-betűhöz hasonlít az íve, akkor dagad, azaz növekedik, ha C-betűre emlékeztet, akkor csökken, azaz elfogy. Jó ötlet, ha elkezded lejegyezni az érzelmeidet, hangulatváltozásaidat egy olyan naptárban, amelyben szerepelnek a holdfázisok is, így nyomon tudod követni a hatásait, és egy idő után fel tudsz készülni rájuk. Lehet, hogy így magyarázatot kapsz arra is, hogy mi mondjuk a fejfájásod vagy épp a levertséged oka, végső soron pedig jobban megismered magad. De komolyabb betegségek gyógyításában, megelőzésében is jó, ha tudod, melyik irányba is görbül az a bizonyos égi kifli.

Tedd/Ne tedd Minden tevékenységnek megvan a maga helye, de legfőképpen az ideje. Telihold: Több nyugtalanságot és feszültséget hoz, főleg érzékenyebb embereknél. Nő az erotikus vágy és szexuális vonzódásaink töltése. Növő hold: Ebben a szakaszban gyarapító energiák vesznek körül, amelyek segíthetnek a tervezésben, befektetésben, és befogadóbbá válunk. Ilyenkor gyűjtsünk, építsünk, fejlődjünk. Tápláló maszkok, krémek, hidratálók hatásfokán javít, ha növő holdnál használjuk. A táplálékok sokkal jobban be tudnak épülni a szervezetünkbe, éppen ezért könnyebben tudunk hízni ilyenkor. Fogyó hold: Ilyenkor az energiánk is megcsappan, elfogy. A dolgok lezárulnak, mi is fogyásnak indulunk. Jó alkalom az elcsendesedésre, megpihenésre. Problémás bőr tisztítását, speciális pakolásokat legjobb fogyó holdnál alkalmazni, így szinte soha nem keletkeznek sebek. Az irtással, gyomlálással kapcsolatos kerti munkákra a fogyó holdnapok alkalmasak. A mosásra, takarításra, lomtalanításra, a kitisztítással, eltávolítással vagy kiöblítéssel kapcsolatos háztartási munkákra is ezek a napok a legjobbak. A műtéteket (ha lehet időzíteni) lehetőleg erre a periódusra időzítsük, ilyenkor gyorsabban gyógyulnak a sebek. Minél közelebb van a beavatkozás a teliholdhoz, annál veszélyesebb. Ez a legmegfelelőbb időszak, hogyha fogyókúrába kezdenél! Újhold: A rossz szokásról való lemondásra ez a legalkalmasabb. Ilyenkor tehetünk nagy fogadalmakat és kezdhetünk új életet. Erre a napra időzítsd a böjtöt vagy vízkúrát!

Kellemetlen hatások



Több kutatás is zajlott az utóbbi évtizedekben ezekkel a holdhoz fűződő élettani-egészségi hiedelmekkel kapcsolatban. Egy svéd tanulmány szerint a telihold álmatlanságot tud okozni: átlagosan húsz perccel kevesebbet durmolunk ilyenkor, ráadásul több időbe telik álomba szenderülni is. Kevesebb mély alvás jut ilyenkor, és csökken a szervezet melatonin-szintje is, amely a pihenést szabályozza. Az ilyenkor végzett sportolás az Ashtanga jógások szerint túl sok energiát kíván és növeli a sérülések kockázatát, ezért ők ilyenkor „hold-szünetet” tartanak; mások pedig pont ilyenkor érik el teljesítőképességük csúcsát. Figyeld meg, a szervezeted milyen mozgásra, meditációra reagál leginkább a különböző fázisokban, hogy a legtöbbet hozhasd ki magadból.

A születésed ideje nagyon különleges dolgot árul el a személyiségedről Önismeret Nem érdekel Elolvasom

Szuper egy jelenség



Biztos neked is feltűnt már, hogy vannak olyan időszakok, amikor a hold a szokottnál is fényesebbnek és nagyobbnak tűnik. Ezt a jelenséget nevezzük szuperholdnak, amit Richard Nolle asztrológus alkotott 1979-ben, és általában tizenhárom havonta fordul elő. Hogy hiszel-e a fenti hatásokban, persze csak rajtad áll. Azonban a természet felé nyitottság, és a testedben zajló folyamatokra való odafigyelés nem árt.

vannak, akikre a júniusi telihold még nagyobb hatással van...

Galéria / 4 kép Így befolyásolja az alábbi 4 csillagjegyet a júniusi telihold Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

JOY magazin, 2018/2