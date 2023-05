„A 3:6 szabálynak köszönhetem, hogy 30 felett is képes vagyok összebarátkozni másokkal, próbáld ki te is!”

„Nagyon nem az voltam a gimiben, akire azt mondják, népszerű, de mégis mindig voltak olyanok, akikkel barátkozni tudtam. A középsuliban mi voltunk azok, akik a hátsó padban ültünk, a fősulin a kemény csajok közé tartoztam, majd fiatal felnőttként olyanokkal barátkoztam, akik szintén az írásból szerettek volna megélni, mint újságíró vagy regényíró. Utóbbiakkal annyira szoros a viszonyom még ma is, hogy vagy 20 alkalommal írunk a másiknak egy órán belül. Azt azonban észre kellett vennem, hogy amióta felépítettem a karrierem, vállalkozásom lett és megszülettek a gyerekeim, már nem alakítok ki új barátságokat.

Elgondolkoztam, mi lehet ennek az oka, még a legjobb barátnőmet is megkérdeztem” – kezdte cikkét a Pure Wow szerzője, aki arra kereste a választ, hogyan lehet új és szoros barátságokat kötni, ha az ember már a 30-as vagy akár a 40-es éveit tapossa.

A 3:6 szabály segít a barátkozásban 30 fellett

„A jelenség maga nem volt új nekem, korábban már olvastam róla, hogy a tudományos felmérések szerint a legtöbbünk 21 évesen talál rá azokra, akik élete végéig a legjobb barátai lesznek. Ebben az életkorban még nagyon nyitottak vagyunk, ahogyan az első szerelem is könnyen kopogtat be, az új barátokat sem nehéz befogadnunk az életünkbe. Ilyenkor alakul ki, alapvetően milyen típusú emberekkel szeretjük körül venni magunkat.

Ezután azonban új életszakasz kezdődik, az igazi felnőttség, amikor munkánk miatt sokkal kevesebb idővel rendelkezhetünk, így sokkal kevésbé leszünk elérhetőek mások számára. Ilyenkor tudattalanul is érezzük, hogy nem fér bele egy új barát megtartása, hiszen nem tudnánk annyit adni neki magunkból, mint amennyit megérdemelne.

Ezt sajnos én magam is megtapasztaltam, hiába találkozom időnként nagyon jó fej nőkkel, például anyukákkal a játszótéren, maximum egy kávézásig és csacsogásig jutunk, nem lesznek belőlünk barátnők. Még akkor sem, ha teljesen egyértelmű, hogy hatalmas a szimpátia.

Az egyik legjobb barátnőm szerint, akit a témában kérdeztem, azt rontom el, hogy nem használom a 3:6 szabályt, amiről azt állítja ő találta ki, de tényleg működik. Ennek lényege, hogy a barátjelölttel át kell élni hat héten belül három nagyszerű, mély élményt, amelyből legalább kettőnek személyesen kell megtörténnie.

Szóval tegyük fel, hogy megismersz valakit spinningen és bejelölitek egymást, esetleg számot cseréltek. Ha igazán szimpi, még azon a héten hívd el egy kávéra, fagyira, kutyasétára vagy koncertre. Ezután szervezzetek még két tartalmas progit hat héten belül és meglátod, a híres – friend zone-ban – találod majd magad.

Megkérdeztem a dologgal kapcsolatban egy neurológust is, Dr. Sanam Hafeezt, aki azt mondta, a 6:3 szabály kiválóan hangzik, mert ő maga azon az állásponton van, hogy ebben az életkorban azok tudnak összebarátkozni, akik az első két hónapban legalább heti egyszer találkoznak. Éppen ezért nemrég kipróbáltam a 6:3-at a fiam egyik osztálytársának anyukáján és működött, egyre többet dumálunk és nagyon kedvelem!” – írta.

