A TasteAtlas felmérése alapján idén tavasszal a világ 100 legjobb levesének listájára két magyar leves is felkerült: az egyik a gulyásleves, a másik pedig a húsleves volt. Ahány ház, annyiféle húsleves. Utóbbi a téli időszak egyik sztárja, amely akár gyógyszerként is funkcionálhat a nehezebb időkben.

Készülhet csirkéből, marhából, és a zöldségek terén is megoszlanak a vélemények, hogy mire van szükség a legjobb húsleveshez. De mitől lehet igazán különleges ez a fogás? Mutatunk pár tippet hozzá!

Habozd le a levest!

A húsleves főzésének folyamata úgy indul, hogy felteszünk forrni egy nagy fazék vizet, amibe beletesszük a húsokat és csontokat, és hagyjuk lassú gázon pötyögni. Ennek eredményeképpen hab keletkezik majd a víz felszínén, amit mindenképpen szedjetek le, mert a végén zavarossá teheti az ételt.

Hús, hús, hús és csontok!

A jó húsleves titka, hogy minél többféle húst használj, és több olyan darabot is tegyél a fazékba, ami csontos húst tartalmaz. Legyen akár sertéslapocka vagy karaj, esetleg csontos csirkemell, a húsleves íze akkor lesz a legintenzívebb, ha többféle húst variálsz benne.

forrás: Getty Images A húsleves a hideg téli időszakban felér egy gyógyszeres kezeléssel.

Zöldségek minden mennyiségben!

Bár a neve arra utalna, hogy a húsleves lényege a húsokban van, a zöldségeken is nagyon sok múlik, ha igazán jó levest szeretnél főzni. A minél intenzívebb ízélményért ugyanis a zöldségek is felelnek, így a hagyományos sárgarépa, fehérrépa, zeller és karalábé kombináción túl nyugodtan tegyél a fazékba még egy megpucolt vöröshagymát és pár gerezd fokhagymát, akár paradicsomot és paprikát, krumplit, gombát, kelkáposztát. Sőt, ha ránk hallgatok, a póréhagyma is csodákra képes!

Lépj túl a só-bors fűszerkombináción!

Bár a többség a sózáson és borsozáson túl nem sok fűszert használ a húsleves készítésekor, mi azt ajánljuk, hogy bátran kísérletezz a fűszerek terén, hogy minél izgalmasabb végeredmény születhessen. Szegfűszeg, gyömbér, lestyánlevél, barbérlevél, akár egy kis kurkuma is szuperül beválhat, ha a húsleves ízesítéséről van szó!

Főzd minél tovább!

Az időnek központi szerepe van a húsleves készítésével kapcsolatban, hiszen ez nem egy olyan étel, ami hipp-hopp készen van. Viszont megéri kivárni, és minél tovább főzni az alapanyagokat, hogy minden hozzávaló megfelelően kiadja az ízét, és a végén egy tökéletes húsleves születhessen. Sőt, a húslevessel érdemes egy napot várni a főzés után, hiszen másnapra állnak igazán össze az ízek és sokkal finomabb lesz!

A hazánkban ismert hagyományos húslevest mindenki ismeri. De kíváncsi vagy rá, hogyan készítik ezt a laktató fogást a világ más tájain? Galériánkból megtudhatod!

