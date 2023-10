Harry herceget figyelmeztették: vagy leáll EZZEL a dologgal, vagy nagy baj lesz!

Nincs olyan nap, hogy ne hallanánk/látnánk/olvasnánk valami új hírt Meghanről és Harry hercegről, hiszen ők szorgalmasan gondoskodnak arról, hogy folyamatosan beszélni akarjunk róluk. Mióta ugyanis otthagyták a királyi családot, már interjút adtak Oprah-nak, készítettek dokumentumsorozatot a Netflixnek, Harry kiadott egy könyvet, Meghan pedig elindított egy podcast-sorozatot.



A legtöbb eddigi projektjüknek viszont egyértelműen negatív visszhangja volt, hiszen mindegyik lényege ugyanaz volt; Harry a saját családjáról panaszkodik, miközben súlyos válságok dúlnak az egész világon...



Emiatt pedig Meghan és Harry népszerűsége igazi mélyrepülésbe kezdett az elmúlt évben, a pár viszont nem adta fel, és felkereste a WME nevű extra menő hollywoodi PR-ügynökséget. Természetesen az ügynökség már munkába is állt, a stratégiájuk pedig ki is szivárgott, már ami Meghan és Harry imázsát illeti. A WME elsődleges célja ugyanis innentől kezdve az, hogy Harryről teljesen más képet fessenek, mint ami eddig kialakult az emberekben, ennek érdekében pedig megtiltották neki, hogy nyilvánosan panaszkodjon a királyi családról, ez váltja ki ugyanis a legnagyobb ellenszenvet az emberekből...



Ezt pedig valószínűleg Harry be is tartja, de ha belegondolunk, ez miben más attól, amire Harry eddig panaszkodott a családjával kapcsolatban? Eddig azt hangoztatta, hogy soha nem mondhatta ki, amit valójában gondol, nem nyilatkozhatott a sajtónak, nem panaszkodhatott, Amerikában viszont végre szabad... Hát, úgy tűnik, hogy a siker érdekében Hollywood épp olyan szigorú szabályokat hoz, mint a királyi család!



