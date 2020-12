Harry herceg legnagyobb álmát ezzel váltotta valóra egy vadidegen kisfiú

Közismert tény, hogy Harry herceg sosem volt igazán kibékülve azzal, hogy nevét és arcát túlzás nélkül az egész világ ismeri. A királyi család tagjaként nem volt választása, beleszületett a figyelembe, ám édesanyja, Diana hercegné tragikus halála Harry-ben elindított valamit, és bár a herceg mindig illedelmes volt a sajtóval, azért már nem egyszer adott hangot annak, hogy igazából nem szívleli őket.

Egy nyugtalanító telefonhívás miatt hagyta ott a halloweeni bulit Meghan és Harry Sztárok Nem érdekel Elolvasom

Ez is az egyik oka annak, hogy ő és Meghan Markle meghozták a döntést, kilépnek a royal cirkuszból, új életüket pedig Amerikában kezdik meg, ahol talán nyugodtabb életet élhetnek. Nos, úgy néz ki, ez bejött. Bár Harry és Meghan amerikai letelepedése sem volt probléma mentes, a minap történt valami, ami talán igazolása lehet annak, a herceg jól döntött: Harry herceget ugyanis nem ismerték fel!

A lapok értesülése szerint az eset néhány napja történt, mikor is Harry és Meghan elindultak beszerezni idei karácsonyfájukat. Más hírességekkel ellentétben a pár nem élt vissza a helyzetével, és nem záratták be az üzletet, hogy aztán ők kettesben vásároljanak, mindössze olyan idősávban érkeztek a kertészetbe, mikor amúgy sincsenek sokan. Az üzlet egyik dolgozója meg is szólalt a lapoknak Meghan és Harry látogatásával kapcsolatban, így derült fény arra, hogy míg a pár vásárolt, történt egy kis félreértés a kertészetben, Harry-t ugyanis egy kisfiú eladónak nézte.

Egy család volt akkor rajtuk kívül az üzletben, és az ő fiuk futott oda a fákon keresztül Harry-hez, hogy megkérdezze, itt dolgozik-e, és tudna-e neki segíteni.

Sajnos arról már nem szól a beszámoló, hogy Harry hogyan reagált, de tekintve, hogy a herceg minden vágya az, hogy normális életet élhessen, valószínűleg nagyon örült.

ÉS EZT LÁTTAD MÁR?

Galéria / 18 kép 19 különleges szabály, amit be kell tartania a brit királyi családnak Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria