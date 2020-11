Egy nyugtalanító telefonhívás miatt hagyta ott a halloweeni bulit Meghan és Harry

Halloween kapcsán igazi rémsztorik szoktak előkerülni – most sem volt ez másképp. Bár szerencsére nincs a sztoriban semmi igazán horrorisztikus elem, a történet elszenvedői minden bizonnyal a maguk kis „horrorfilmjükként” élték meg az esetet. Egészen 2016-ig kell visszaugranunk az időben, amikor Harry és Meghan még éppen csak néhány hónapja randizott…

Mivel mindketten imádják a Halloweent, ezért úgy döntöttek, hogy stílusosan ünnepelnek majd, méghozzá Eugénia hercegnő és férje társaságában Torontóban. Ekkoriban a kapcsoltuk még titkos volt, a randevúik nagy része is exkluzív, igen szűk réteg előtt publikus éttermekben, vagy épp a saját lakásaikban zajlott, ahol biztonságban érezhették magukat a kíváncsi szemek elől. Azon az ominózus napon – az Omid Scobieés Carolyn Durand: A szabadság nyomába című könyvében leírtak szerint – a pár a torontói Soho House-ban bulizott, a halloween miatt pedig senkit sem zavart (sőt!), hogy mindketten álarcban érkeztek és teljes inkognitóban voltak. Egyszerű emberek voltak, jól érezték magukat, koktéloztak, és buliztak.

Aztán jött egy hívás a Kensington-palotából, ami mindent megváltoztatott. Ez volt ugyanis az a bizonyos hívás, amikor egy újság jelezte a palota felé, tudnak a pár románcáról és meg fogják szellőztetni a hírt. A friss szerelmesek számára a buli ott véget ért, és visszamentek Meghan lakására, hogy kitalálják, hogyan tovább. Akkor már tudták, hogy azzal, hogy a titkuk lelepleződik, oda a privát szférájuknak, és oda a kezdeti varázsnak is, amikor a szerelmük még tényleg csakis az övék. Arról nem is beszélve, hogy a palota nyugtalansága teljesen érhető volt, hiszen nem voltak vele tisztában, mivel is állnak pontosan szemben.

Azt azonban álmukban sem hitték volna, hogy alig néhány nap alatt szó szerint a feje tetejére fog állni az egész életük – mégis így történt. Akkor és ott, azon a halloweeni bulin becsörrent hívással indult meg ugyanis Harry és Meghan közös életének hivatalos útja…

