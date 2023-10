Hangulatjavító módszerek – egyszerűek és szinte ingyen vannak

A szorongás oldásában, a feszültség csökkentésében és a rossz hangulat elűzésében több természetes módszer is segíthet. Az egyik legegyszerűbb közülük a rendszeres mozgás a szabadban: ha minden nap legalább fél órát sétálsz – vagy kocogsz – a friss levegőn, garantáltan jobb kedvre derülsz és energikusabb is leszel. Ha pedig túl hideg van kint, választhatsz olyan benti mozgásformát, amit élvezettel csinálsz, járhatsz csoportos órákra, társas táncra, úszhatsz vagy akár személyi edzőt is felkereshetsz, hogy testre szabott edzéstervet írjon neked. Edzést követően pedig érdemes beülnöd infra- vagy svédszaunába, ami amellett, hogy erősíti és edzi a szívet és az immunrendszert, szépíti a bőrt, ráadásként még a depressziót is elűzi.

A természet és a szabad levegő egyébként önmagában is csodákat művelhet az emberrel. A napfény és a friss levegő pozitívan hat az immunrendszerre, a természetjárás, a csend és a nyugalom lazít, csökkenti a vérnyomást és a feszültséget is oldja. A téma szakértői az erdőt és a vízpartot kifejezetten ajánlják barangoláshoz vagy „elcsendesüléshez”. Ha úgy érzed, nagyon elfáradtál és egy kis nyugalomra vágysz, érdemes ilyen helyet választani, ezek ugyanis tele vannak pozitív energiákkal.

Hangulatjavító ételek

Bizonyos ételek is remek hangulatjavítók. A bennük lévő aminosavakból ugyanis az emésztés során agyi, idegi ingerületátvivő anyagok keletkeznek. Ilyen aminosav például a húsokban, tejben, tojásban és szójában található triptofán, amiből az egészséges alváshoz, a depresszió megelőzéséhez nélkülözhetetlen szerotonin képződik. Ahhoz azonban, hogy ez az átalakulás zavartalanul megtörténjen, cink tartalmú élelmiszereket, például bárány- vagy marhahúst, rákot, osztrigát, illetve hüvelyeseket vagy olajos magvakat is kell fogyasztani.

A szerotonin szint emelkedését segíti még a cukor, illetve a keményítőben gazdag élelmiszerek, például a tészta, a barnarizs, a burgonya és a kenyér, de termelődésében fontos szerepe van a B6-vitaminnak is, amit a búzacsíra, a zabpehely, a máj, a banán, a halak és a teljes kiőrlésű gabonafélék tartalmaznak legnagyobb mennyiségben. A minimum ötven százalékos kakaótartalmú, főként keserű csokoládék, valamint a bennük lévő fenil-etil-amin szintén hozzájárul a jó hangulathoz.

Bizonyos élelmiszereknek fájdalomcsillapító hatásuk is van, a bennük lévő omega-3 zsírsavakból ugyanis a szervezetben gyulladáscsökkentő anyagok képződnek. A mélytengeri halak (makréla, hering, szardínia, lazac, tonhal) és a busa, valamint a lenmag-, dió- és repceolaj rendszeres fogyasztása a gyulladással járó krónikus, reumás fájdalmakat enyhítheti.

A bogyós gyümölcsök is segíthetnek: a málnában, szederben, szőlőben, ribizliben, egresben, eperben és áfonyában a fájdalomcsillapító hatású aszpirinhez hasonló vegyületek, szalicilátok, valamint antioxidánsok találhatók. A változatos, kiegyensúlyozott étrend részeként hozzájárulnak közérzetünk javulásához, az enyhébb fájdalmak enyhítéséhez. Érdemes ezért rendszeresen fogyasztani belőlük.

Hangulatjavító gyógynövények

A fenti módszerek mellett bizalommal fordulhatsz a gyógynövények felé is, azok ugyanis természetes módon, mindenféle káros mellékhatás nélkül képesek javítani az általános közérzeteden. Ez annak köszönhető, hogy befolyásolják az agyban található különböző neurotranszmittereket, receptorokat és fiziológiai folyamatokat, segítve a hangulat szabályozását és a nyugalom, valamint a boldogság érzésének elősegítését. A természetes hangulatjavító növényeket és gyógynövényeket gyakran alkalmazzák a hagyományos gyógyászatban, például vitaminkomplexek és gyógynövényalapú étrend-kiegészítők részeként, teaként, vagy akár frissen, ételekhez adva.

Több gyógynövény adaptogén tulajdonságokkal rendelkezik, elősegítve a szervezet könnyebb alkalmazkodását a stresszhez és hatékonyabbá téve a stresszválaszt – az adaptogének olyan gyógynövények, amelyek fokozzák a szervezet ellenálló képességét a fizikai és szellemi stresszel szemben, ugyanakkor növelik a koncentrációt, a teljesítményt és az állóképességet. Mások anxiolitikus hatással rendelkeznek, támogatva a relaxációt és csökkentve a szorongásos tüneteket. Ezen kívül a hangulatjavító gyógynövénynek nyugtató hatásuknak köszönhetően javíthatják az alvás minőségét, így fogyasztásuk előnyös azoknak is, akik alvászavarokkal vagy álmatlansággal küzdenek.

Íme 5+1 hangulatjavító gyógynövény, melyeket mindenképpen érdemes kipróbálnod, ha maga alá gyűr a depresszió!

