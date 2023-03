Halle Berry 56 évesen fittebb, mint valaha: elárulta, mi a titka

1966-ban született, anyai ágon angol, apai ágon afroamerikai származású. Mindössze négyéves volt, amikor szülei elváltak, édesanyja ezután teljesen egyedül nevelte őt és nővérét, Heidit. A világsztár már a gimiben is népszerű volt, egyrészt jó volt a sportokban, különösen a gimnasztikában, ezért pompomlányként is gyakran fellépett, illetve ő szerkesztette az iskolaújságot. Nem meglepő, hogy annak idején ő lett a szalagavatóbál királynője.

A nyolcvanas években kezdett el szépségversenyekre nevezni, majd ezeknek köszönhetően modell lett belőle. Ebben az időben derült ki, hogy 1-es típusú cukorbetegségben szenved, ám ez sem gátolta meg abban, hogy sportoljon, figyeljen az alakjára és megvalósítsa álmait. 1991-től olyan filmekben szerepelt, mint a Dzsungelláz, Az utolsó cserkész, A Flintstone család, illetve a 2001-es Szörnyek keringője, amiért Oscar-díjat kapott.

56 évesen is lenyűgözően fitt

magánélete elég zűrös volt, sorra olyan férfiakkal jött össze, akikkel aztán elég csúnyára sikerült a szakítás, olyan is akadt, aki bántalmazta őt. 1993-ban ment először férjhez, a baseball-játékos David Justice volt a választottja. 1997-ben elváltak, a színésznő pedig 2001-ben ismét férjhez ment, ezúttal Eric Benéthez. Tőle 2005-ben vált el.

A színésznőnek 2008-ban kislánya született akkori párjától, Gabriel Aubrytól, a gyermek a Nahla nevet kapta. Botrányos szakításuk után Olivier Martinezzel jött össze, tőle 2013-ban fia született, Maceo.

Bár a filmvásznon gyönyörű és boldog volt, kamerán kívül sokat szenvedett, ennek ellenére soha nem hagyta el magát, amiről egy interjúban is mesélt.

„Úgy nőttem fel, hogy állandóan gimnasztikáztam, szóval ez a mai napig része az edzéseimnek. A gyerekeim születése után kicsit nehezebb volt formában maradni, sokkal keményebben kellett dolgoznom az edzőteremben” – mondta néhány éve .

A színésznő úgy gondolja, hogy 56 évesen azért is van remek formában, mert a személyi edzője sosem hagyja unatkozni, mindig új kihívások elé állítja. Már számtalan sportágban kipróbálta magát, harcművészeteket, bokszot tanult. Előbbiről azt mondja, ennek köszönheti, hogy a mai nap is olyan kockás a hasa, hogy akár sajtot is lehetne reszelni rajta.

Természetesen az étkezésére szintén nagy figyelmet fordít, imádja az elmúlt években hódító keto diétát, amelynek lényege tulajdonképpen az, hogy nem viszünk be a szervezetünkbe szénhidrátot, csak fehérjét, zsírt és rostokat.

