A 2020-as Oscar-gálát a járvány árnyékában ünnepeltük, így aztán nem is csoda, hogy már tavaly is bepótolták az elmaradást a résztvevők és igen csak kitettek magukért a vörös szőnyegen. A megérzésünk pedig beigazolódott, idén sem csillapodott a hírességek lelkesedése és mindenki ragyogott a díjátadón 2023-ban is!

Az Oscar-gála az év legfontosabb filmes eseménye, de valljuk be amellett, hogy ki, melyik filmért veszi át az arany szobrocskát, az is ugyanannyira izgatja a nézőket, hogy vajon ki, mit fog viselni. Ezt a hírességek is tudják éppen ezért minden évben túlöltözik még saját magukat is!

Ahogy azt megszokhattuk, idén is voltak extrém, sokat mutató ruhák, de olyanok is, akik éppen a visszafogottságukkal hívták fel magukra a figyelmet. Annyi biztos, ezek a híressége nagyon kitettek magukért.

Kattints a galériára és nézd meg a 2023-as Oscar-gála legemlékezetesebb szettjeit!

Galéria / 18 kép Oscar 2023: a legjobban öltözött sztárok a vörös szőnyegen Megnézem a galériát

