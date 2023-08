Ha gyakran görgeted a TikTokot, akkor valószínűleg veled is szembejött már az a süti, ami teljesen új szintre emeli a házi készítésű finomságokat. Az elmúlt hetekben a felhőre hasonlító édesség szinte a semmiből robbant be a videómegosztó platformra és szinte letarolta azt. Nemcsak azért, mert a csokiimádó közönség egészséges alternatívát kapott a kedvenc édessége kipróbálására, de azért is, mert egy egyszerű, hűsítő és egészséges desszertről beszélünk, amihez csupán 3 összetevőre lesz szükséged.

Ez pedig nem más, mint a görög joghurt, a csoki és a bogyós gyümölcs, ami lehet eper, málna vagy áfonya is. A felhasználók egy része ugyanis elkezdte személyre szabni a legújabb desszertőrületet, így ma már azt sem lehet biztosan megmondani, hogy az eper vagy az áfonya volt-e az első gyümölcs, amivel elkészült ez a finomság. A legjobb pedig az egészben, hogy a bogyók és a joghurt gyulladáscsökkentő összetevőknek számítanak, az étcsoki pedig serkenti az agyműködést. Mindamellett egy hűsítő és igazán nyári finomságot kapsz, ha kipróbálod.

Skylar Toth receptváltozatát több mint 25 millióan látták már, ami nem véletlen, máris eláruljuk, ő hogyan készíti a nyár sláger desszertjét.

Recept Csokis felhősüti Hozzávalók 250 g eper

140 g light görög joghurt

étcsoki

méz 1. lépés

Alapos mosás után darabold fel az epret, majd jöhet bele a görög joghurt és egy csepp méz. Alaposan keverd össze a hozzávalókat. 2. lépés

Miután jól összeállt a keverék, vegyél elő egy sütőpapírral bélelt tepsit, és kanalazz kis kupacokat rá a masszából. 3. lépés

Ezután nagyjából másfél órára mehet is a süti a fagyasztóba, hogy megdermedjen. 4. lépés

Ezután nagyjából másfél órára mehet is a süti a fagyasztóba, hogy megdermedjen. 4. lépés

Már csak annyi a dolgod, hogy megolvasztod az étcsokit, majd miután kivetted a félkész sütit a fagyasztóból, belemártod őket. Figyelj arra, hogy vékony legyen rajta a réteg. Ezután mehet megint a hűtőbe a süti, hogy alaposan megdermedjen.

