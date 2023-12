Amikor hétköznapi problémákba ütközünk, talán eszünkbe sem jut felmenni a TikTokra vagy a Twitterre, hogy megoldást keressünk rá, pedig a válasz sokszor egyszerűbb, mint gondolnánk. Így van ez a gránátalma pucolásával is, amivel kapcsolatban bizony létezik olyan trükk, ami segít, hogy maszatolás nélkül végezd el a folyamatot. Aki evett már gránátalmát, az tudja, hogy milyen bosszantó, amikor egyesével kell kiszedni a szemeket, miközben minden piros foltos lesz körülöttünk.

De most úgy tűnik, a rémálomnak vége és egy egyszerű trükk elsajátítása után már te is úgy pucolhatod a gránátalmát, mint az igazi mesterszakácsok. Ha ide kattintasz, megtalálod a videót, ami megmutatja a pontos teendőket. Ez pedig nem más, minthogy az alma szára körül kivágsz egy négyzetet, majd ezt lefejted róla. Ezután már tökéletesen látszik, hogy helyezkednek el benne a fehér hártyák, ezek alapján kell bevágnod 6 egyenlő részre az almát. Ha ez is megvan, akkor könnyen szétnyílik a nélkül, hogy rád fröccsenne a leve.

forrás: Getty Images A gránátalma pucolásának technikáját gyakorolni kell.

Persze a videóban mindez fél pillanat - és még a fáról sem szedték le a gyümölcsöt - azért némi gyakorlás nem árt. Ha elsőre nem sikerül tökéletesen, ne keseredj el, mert bár egyszerűnek tűnhet, kell hozzá némi ügyesség. Van, aki arra esküszik, hogy vízbe kell meríteni a gránátalmát és úgy megpucolni, mert így elkerülhetetlen minden kellemetlenség. Simán lehet, hogy a kettő ötvözése adja a legjobb megoldást. Természetesen a videóban bemutatott módszer sikere azon is fog múlni, hogy mennyire érett az almád, mennyire vékony vagy épp vastag a héja. Egy viszont biztos: akárhogy is hámozod és pucolod meg a gránátalmát, mindenképp megéri.

Egy marék bogyója ugyanis 7 gramm rostot és 3 gramm proteint tartalmaz, ráadásuk a napi C-vitamin bevitel 30%-át is fedezi. Ez a gyümölcs a bőrre és a szívre is jó hatással van, két fontos vegyülete miatt, ráadásul tele van antioxidánssal is. Segít a rák megelőzésében és gyulladásgátló hatással bír, ráadásul még ízületi panaszokra is nagyszerűen hat ez a természetes gyógyszer.

Más piros gyümölcsöt és zöldséget is érdemes fogyasztani, íme a lista:

