Gary Oldman olyan dolgot vallott be a Harry Potter-filmekről, amire senki nem számított: nem lehet kibírni sírás nélkül

A színész nemrég a Drew Barrymore Show c. műsor vendége volt, amiben szó esett élete egyik meghatározó, ám számára igencsak félelmetes időszakáról is. Gary Oldman elárulta, hogy Sirius Black szerepe után kapott új lendületet a karrierje, ugyanis előtte már nem sok választotta el attól, hogy végleg feladja a színészetet és más munkákat vállaljon.



Ennek elsősorban az volt az oka, hogy sok szerepet visszautasított a sok utazás miatt, hogy nevelni tudja két fiát. Első válását követően ugyanis neki ítélték gyermekei felügyeleti jogát, a színésznek pedig az apaság állt az első helyen, amiből a karrrierje kedvéért sem engedett.

Hála Istennek a Harry Potter-filmekért. Én mondom, ez a kettő, a Batman és a Harry Potter tényleg megmentettek, mert így tudtam pénzt is keresni, de otthon is tudtam lenni a gyerekeimmel.

Mikor 2005-ben Christopher Nolan Batman: Kezdődik! című filmjét forgatták, a sztár 27-szer tette meg az utat Los Angeles és London között, ezért szerencsére a gyermekeire is bőven jutott idő. Főleg, hogy ebben a rendező is nagyon támogatta.



A színésznek az első házasságából két fia született és bár a nő családon belüli erőszakkal vádolta, ezeket hamisnak találta a bíróság és Oldman kapta a felügyeletüket. Ezt még 2018-ban is képes volt a dühös ex, Donya Fiorentino felemlegetni miután a színész megkapta a legjobb színésznek járó Oscart A legsötétebb óra című filmben nyújtott alakításáért. Ezt követően viszont fia, Gulliver állt ki apja mellett egy nyílt levéllel.

