Ilyet sem láttunk még tőle - Tom Cruise agyon dicsérte Christopher Nolan új filmjét

A nemrég mozikba kerülő Tenet azonban még őt is levette a lábáról. Az akciósztár a saját filmjeivel is mérhetetlenül kritikus, sőt egykori kolléganője, Thandie Newton elárulta egy interjúban, hogy őt is olyan rossznak találta a közös munkájuk során, hogy egyes szövegeket inkább ő mondott el helyette.

Éppen ezért senki sem gondolta volna, hogy létezik olyan film, amelyről Tom pozitívan nyilatkozna, de ha ez még nem lenne elég szó szerint az egekbe magasztalta a nem mindennapi akciófilmet, amely világszerte nagy sikereket ért el.

Óriási film. Óriási felvételek. Imádtam.

Ezt abban a dokumentumfilmben mondta, ahol azt mutatta meg, hogy még is hogyan áll majd vissza az élet a pandémia után a filmiparban. Az 58 éves sztárnak egyébként idén több nagy produkciója is lesz, amit a rajongók tűkön ülve várnak. Többek között a NASA-val is együttműködik majd egy olyan filmen, amelyet az űrben fognak felvenni.

