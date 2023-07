A lehetőségeihez mérten minden ember igyekszik spórolni, ahol csak tud, főleg abban a gazdasági helyzetben, amiben a koronavírus, majd az orosz-ukrán háború sodorta a világot. Az infláció kikerülhetetlen, a boltokba belépve azonnal arcon csap a valóság: bizony minden drágább, mint tavaly ilyenkor vagy épp fél évvel ezelőtt volt. Korábban is beszámoltunk már egy-két olyan tippről, ami segíthet abban, hogy pénzt tegyél félre, de természetesen nem mindenkinek jön be ugyanaz a spórolási forma, így tovább próbálkozunk. Ezúttal a Readers’s Digest magazinnak osztotta meg egy egyedülálló anya, Kumino Love a gondolatait: elmondta, hogyan takarított meg 5500 dollárt (1,8 millió forintot) 8 hónap alatt. Természetesen figyelembe kell venni, hogy Amerikában teljesen más az átlagfizetés, és nem ígérjük, hogy ezzel a három tippel te is félre tudsz tenni csaknem 2 milliót nem egészen egy év alatt, de az biztos, hogy a trükkök hasznosíthatóak és átültethetőek mindenki életébe.

Kumino Love, aki The Budget Mom címen még blogot is vezet a témában, úgy döntött, saját kezébe veszi az irányítást, nem hagyja, hogy a pénz kifolyjon a kezéből és nemcsak az adósságait fizette vissza néhány hónap alatt, de még félretennie is sikerült. Hogy csinálta? Az alábbi 3 trükköt vetette be:

1. szabály: Nincs új ruha.

Mielőtt bevezette volna a szabályokat az életébe, Kumino 200 és 300 dollár közötti összeget költött havonta új ruhákra, azaz nagyjából 60-100 ezer forint közötti összeget. Miután ezt realizálta, kiiktatta a felesleges holmik halmozását és 25 dollárra szűkítette azt a keretet, amit havonta ruhára költhet, ami még a 10 ezer forintot sem éri el. Ez az összeg fedezi a szükséges dolgok lecserélését, mondjuk új zoknik vagy fehérnemű vásárlását, de semmi mást.

„Egész évben nem vettem új ruhát, hogy pénzt takarítsak meg és letisztítsam a ruhatáram, azaz rájöjjek, mit is szeretek igazán” - magyarázza a nő.

Ezzel az egy változtatással végül 1900 dollárt, azaz 650 ezer forintot takarított meg az első 8 hónapban.

2. szabály: Ne rendelj kaját

A legtöbb embernek az élelmiszer viszi el a fizetése nagy részét, hiszen enni minden egyes nap kell, de ez nem jelenti azt, hogy ezen ne lehetne spórolni. Kumino a felére csökkentette az étkezésre szánt havi összeget, azaz 800 dollárról 400 dollárra, mégpedig úgy, hogy elkezdte előre megtervezni az étkezéseket és felhagyott az étterembe járással és a kaja rendeléssel.

„A fagyasztóban és a kamrában már meglévő ételeket kezdtem el feldolgozni, azaz a már meglévő készletre összpontosítottam” - mesélte.

Így sikerült Kuminónak nagyjából havi 400 dollárt, azaz 120 ezer forintot megspórolnia.

3. szabály: Mellőzd a márkát

Az ételen való spórolás jelentette a nőnek a legnagyobb kihívást, de miután felhagyott az étterembe járással, és egyre több időt töltött az élelmiszerboltokban, rájött, hogy márkafüggő. Ami azt jelenti, hogy rendszeresen adott márkák élelmiszereit vette le a polcról, ahelyett, hogy az olcsóbb, esetleg az adott üzlet sajátmárkás termékeit vette volna meg. Továbbá elkezdte figyelni az akciókat és aszerint tervezte meg a heti menüt, hogy mit tudott kedvezményesen megvásárolni éppen azon a héten. Így havi 40 dollárt spórolt, ami 8 hónapban 320 dollárt, nagyjából 100 ezer forintot jelentett.

