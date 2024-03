Ez történik a testeddel, ha minden nap megeszel egy kivit

A kivi alacsony kalóriatartalommal rendelkezik, ám rengeteg benne a C-vitamin, vasat, káliumot, folátot és A-vitamint is tartalmaz. Tudjuk, hogy a zöldségeket és gyümölcsöket napi szinten kellene fogyasztanunk, hiszen ez található az ételpiramis legalján, azaz ebből kellene a legtöbbet enni. Persze nem mindenkinek ajánlott a kivifogyasztás, ugyanis allergiás reakciót is okozhat, amit könnyen felismerünk fogyasztása közben és után: ugyanis arcpírt, puffadást, hasmenést és gyomorfájást okoz. A szívbetegeknek sem ajánlott a fogyasztása, mert a béta-blokkoló szedése alapból megemeli a vér káliumszintjét, így már nincs szüksége a szervezetnek kiviből nyert káliumra. Ez ugyanis károsan hat a veseműködésre.

De mi történik, ha minden nap megeszel egy kivit?

Ha nem áll fenn szívprobléma vagy allergia, a kivi bátran fogyasztható, sőt! Napi fogyasztása csökkenti a magas vérnyomást, ellazítja és tisztítja az érfalakat és a koleszterinszintre is pozitív hatással van. Téli hónapokban kifejezetten ajánlott a fogyasztása az immunerősítő hatása és magas vitamintartalma miatt, mert így a vírusok is elkerülnek. Még a nátha és az influenza veszélyét is csökkenti.

Mivel rosttartalma is magas, az emésztésre is jó hatással van, kellően eltelít, így érdemes a reggeli zabkásával együtt fogyasztani, hogy délig kitartson a hatása. A kivi továbbá segít a méregtelenítésben és az egészséges bélflóra megtartásában.

Kutatások szerint az alvászavarok megszüntetésében is hatásos lehet ez a gyümölcs, könnyebben megy tőle az elalvás és javítja az alvás minőségét is. Ráadásul antioxidáns tartalma által védi a sejteket az oxidatív stressztől, azaz a daganatos betegségek megelőzésében is segíthet.

Fogyasztható a kivi héja?

Az igazság az, hogy a héja sokszor a kukában végzi, hiszen nem túl hívogató a szőrös és durva borítása. Pedig épp úgy, mint az alma esetében, a kivi esetében is fogyasztható a héja, ráadásul nagyon egészséges is. Tele van értékes tápanyaggal, legalább annyival, mint maga a húsa.

A gyümölcsöket nemcsak önmagukban lehet fogyasztani:

