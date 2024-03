EZ az a rúzs, amit Margot Robbie viselt a 2024-es Oscar-gálán: most akciósan lehet a tiéd!

Az éjszaka folyamán lezajlott a 96. Oscar-gála, és végre sok idő után kiderült, hogy kik vihették haza az áhított aranyszobrocskákat. A nyertesekről bővebben ITT olvashatsz, ám az biztos, hogy a jelöltek mellett mindenki arra volt kíváncsi, hogy a „hoppon maradt” Margot Robbie vajon milyen külsővel jelenik meg a díjátadón.

Sokan ugyanis felháborodtak, amiért a színésznőt nem jelölték Oscárra, viszont Ryan Goslingot igen, ezzel is azt sugallva, hogy a nők mennyire másképpen vannak kezelve a szakmában. Úgy tűnik, hogy ezzel maga is egyetért, ugyanis fekete ruhában jelent meg az eseményen, pedig az elmúlt évben minden egyes alkalommal egy-egy ikonikus Barbie-nak öltözött be, de minimum ott volt a szettjében a rózsaszín.

Margot Robbie mindenkit meglepett a 96. Oscar-díjátadón, nem csupán ruhájával, de sminkjével is, ami egyáltalán nem volt Barbie-s!

Ez most egyértelműen elmaradt, ráadásul beauty kinézetében is inkább a nude-os, földszínekhez ragaszkodott sminkese, Pati Dubroff.

Sőt, még azt is kiderítettük, hogy Margot ajkain a Chanel Rouge Allure Libre rúzsa volt, ami fényes, mégis matt, így természetes, lágy fisish-t eredményez, ami a színésznőn tökéletesen állt!

Ezt a csodás rúzst ráadásul most 29%-kal olcsóbban szerezheted be: