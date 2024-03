Ők az Oscar-díj nyertesei 2024-ben: ez a két film tarolt a 96. gálán

Bár lehetett sejteni, hogy az idei évben az Oppenheimer és a Szegény párák több díjat is bezsebelhet majd az Oscar-átadón, arra azért talán senki sem számított, hogy ez a két film szinte minden kategóriában tarol majd – míg a tavalyi év egyik mozis kasszasikere, a Barbie gyakorlatilag elismerés nélkül marad. Azért Billie Eilish és tesója, Finneas O’Connell megnyerték a legjobb eredeti betétdalért járó Oscart a What Was I Made For című dalukkal, és persze Ryan Gosling is kétségtelenül felrobbantotta a színpadot pink színű öltönyében, miközben előadta az ikonikussá vált I’m Just Ken számot.

forrás: Frank Micelotta/Getty Images Ryan Gosling felrobbantotta a Oscar-színpadját az I’m Just Ken számmal.

A színész előadása amúgy olyan jól sikerült, hogy Emma Stone később viccesen őt okolta azért, amiért bulizás közben elszakította a ruháját. Emma egyébként meg sem próbálta visszatartani a könnyeit, amikor átvette a legjobb női főszereplőnek járó aranyszobrocskát a Szegény párák című filmben nyújtott alakításáért, és a köszönőbeszédében legfőképpen férjéért, Dave McCary-ért és lányáért adott köszönetet. „Jobban szeretlek az egész világnál” – üzente Louise-nak, aki márciusban lesz hároméves.

forrás: Myung J. Chun/Getty Images Emma Stone Ryan Goslingot hibáztatta azért, hogy elszakadt a ruhája az Oscar-átadón.

Emma életre szóló ajándéknak tartja Bella Baxter szerepét, amit Jórgosz Lánthimosz rendezőtől kapott és a 96. gála nyerteseit elnézve most biztosan sokan mások is hálásak a direktornak, hiszen az amúgy megosztó Szegény párák összesen 4 Oscart kapott. A jelmezek és a sminkek mellett az egyik szobrot a legjobb produkciós tervezésért osztottak ki neki, így idén újabb magyar névvel, azaz Mihalek Zsuzsával bővült az Oscar-győztesek névsora.

forrás: John Shearer/Getty Images Idén Emma Stone lett a legjobb női főszereplő kategória nyertese, Cillian Murphy a legjobb férfi főszereplő, Robert Downey Jr. a legjobb férfi mellékszereplő Da’Vine Joy Randolph pedig a legjobb női mellékszereplő.

Az Oppenheimer viszont a Szegény párákat is lekörözte, mert 7 szoborral büszkélkedhet: ez lett idén legjobb film, Christopher Nolan a legjobb rendező, Cillian Murphy a legjobb férfi főszereplő, Robert Downey Jr. a legjobb férfi mellékszereplő, de az operatőri munkát, továbbá az eredeti filmzenét elismerő kategóriában is az Oppenheimer volt a befutó. legjobb női mellékszereplő viszont meglepő módon a Téli szünet színésznője, Da’Vine Joy Randolph lett.