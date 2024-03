Mivel Jórgosz Lánthimosz filmje, az egyébként igencsak megosztó Szegény párák hetek óta sorra zsebeli be a díjakat, borítékolható volt, hogy az Oscar-átadón is tarolni fog a fekete humorú sci-fi, amiben Emma Stone és Mark Ruffalo alakítják a főszerepeket. És bár minden elismeréshez gratulálunk az alkotóknak, azért kétségtelen, hogy a legjobban a (díszlet)berendezőnek, Mihalek Zsuzsának szurkoltunk, aki a legjobb produkciós tervezés kategóriájában szállt harca az Oscarért látványtervező kollégái, James Price és Shona Heath oldalán.

forrás: Arturo Holmes/Getty Images Mihalek Zsuzsa kollégái, James Price és Shona Heath a legjobb produkciós tervezésért járó Oscar-díjjal.

A jelölésüket magyar idő szerint hétfő hajnalban szoborra is váltották, úgyhogy mostantól a Brit Film- és Televíziós Művészeti Akadémia (BAFTA) díja után egy Oscar is díszíteni fogja Zsuzsa otthonát, aki egyébként a pályája során olyan filmekben dolgozott már, mint A láthatatlan fény, a Vaksötét, az Argo 2 vagy a Hellboy 2. - Az Aranyhadsereg. Bár Zsuzsa nem vette át személyesen az aranyszobrocskát, a kollégái természetesen őt is megemlítették a köszönőbeszédükben a színpadon. Mi pedig szívből gratulálunk neki a fantasztikus sikeréhez! (Fun fact: a kategóriának 2022-ben is magyar befutója volt: akkor Sipos Zsuzsannát tüntették ki Oscarral a Dűne – Első részében végzett munkájááért.)