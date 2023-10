Ennél a színnél nincs most menőbb, ha cipőről van szó

A divatrajongók számára nincs is izgalmasabb időszak a szeptember-október-november hónapoknál, hiszen a divatházak ilyenkor mutatják be következő évi tavaszi/nyári kollekcióikat. Ezekből pedig egyértelműen kirajzolódnak a jövő évi trendek, ami mindig magával hoz néhány ismerős régi darabot vagy fazont, ahogy újdonságokat is. Ha mostanában szemfülesen figyelted a milánói- vagy épp a párizsi divathéten felvonuló sztárokat és influenszereket, akkor lehet, hogy neked is feltűnt, milyen népszerű lett egy konkrét cipőfajta, ami nem más, mint az ezüst szling cipő. Persze tudjuk, hogy jönnek az esős és szeles őszi napok, és lassan a tél is beköszönt, de azért mindig akad olyan alkalom, amikor magas sarkú cipőért nyúlunk. Főleg, hogy a rohamosan közelegnek az ünnepek, amikor igyekszünk csinosabban felöltözni, idén pedig tökéletes választás lehet egy ezüst magas sarkú cipő. De ha a sportos összeállítások híve vagy, akkor is segítünk, ugyanis mutatunk olyan szettet is, amiben jól mutat a metálfényű sneaker, íme:

Az ezüst cipellőhöz tökéletesen passzol a farmer, amivel máris lazábbá és sportosabbá teheted a végeredményt. De ha szereted egyben tartani az összképet, akkor válassz ezüst színű táskát és ékszereket, de az is jól mutat, ha a felsődben is visszaköszön az árnyalat.

A ’70-es évek platformja idén visszatér, így ezek között a darabok között is érdemes szétnézned, ha a futurisztikus, fémes csillogás téged is rabul ejtett. Egy teljesen fehér szettel szuper harmóniát képez.

Az ezüstös csillogás a sneakerek világát is meghódítja, így ebből a sportos darabból is bőven találsz magadnak valót az üzletekben.

Az ezüst csizma is menő lesz idén, és mivel egy feltűnő darabról van szó, már semmi extrát nem kell mellé felvenned. Elég egy rövid szoknya és a kedvenc szürke pulcsid. A színes táska jól ellensúlyozza a szett szürkeségét, érdemes bevetni!

Ezekre a trendekre sem árt felkészülni:

