„Tanuljatok meg gondolkodni” – Erős Antónia megható beszéde mindent felülmúlt a Social Media Awardon

Tegnap este tartották a 2023-as JOY Social Media Awardot, ahol nem meglepő módon rengeteg magyar híresség megfordult, akik mind nagyon jól érezték magukat és szuper élményekkel távoztak.



Ebben az évben ráadásul több újítást is bevezettünk egyes kategóriákban, ilyen volt például a #KÉPERNYŐKEDVENCEI kategória, ahol most nem egyedül jelöltük a televíziós személyiségeket, hanem kifejezetten jól működő tévés párosokra koncentráltunk. A díjat végül Erős Antónia és Szellő István nyerték meg, az eseményen pedig Erős Antónia volt az, aki átvette az elismerést szimbolizáló szobrocskát.



Amellett pedig, hogy Antónia egyszerűen káprázatosan nézett ki, egy hihetetlenül tanulságos és mély beszédet is mondott a színpadon, amit itt tudsz teljes egészében megnézni:

